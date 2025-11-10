PALO PRIZNANJE! Milica Veličković prekinula ćutnju o Anđelu Rankoviću, oglasila se u jeku afere koja TRESE ELITU!

Učesnici "Elite" ne prestaju da pričaju o navodnoj aferi bivše učesnice Milice Veličković, inače nekadašnje verenice Borislava Terzića Terze, i Anđela Rankovića, aktuelnog učesnika "Elite 9".

Naime, Miljana Kulić i Anita Stanojlović otkrile su da su se Milica i Anđelo muvali dok je ona bila trudna, čak i da su razmenjivali poruke i fotografje eksplicitnog sadržaja, što je zapalilo Belu kuću! Borislav Terzić Terza je zbog toga stavio tačku na drugarstvo s Rankovićem, koji je demantovao da je s njegovom bivšom verenicom razmenjivao eksplicitne poruke.

Brojni pratioci na Instagramu ne prestaju da pišu Milici Veličković kako bi saznali detalje njenog odnosa sa Anđelom Rankovićem, a sada je jednim komentarom zapalila mreže!

Naime, jedna korisnica Instagrama ostavila joj je komentar vezano za Anđela, a Veličkovićeva je odgovorila bez dlake na jeziku. "Gde ti je Anđelo?", glasilo je pitanje na koje je Milica intrigantno odgovorila:"Čeka me u rijalitiju"!

Veličkovićeva je ovakvom izjavom dodatno zaintrigirala svoje pratice koji tek sada razvijaju teoriju o prirodi njenog odnosa s Apolonom sa Zvezdare.

Podsetimo, Anđelo je o Milici govorio sinoć u "Šiša baru".

- Milica i ja smo se čuli i imali normalnu komunikaciju, a nakon nekog perioda kada se ona porodila i sve to mi smo se čuli i cimali i bilo je muvakanje, ali se nikad nismo videli i ostali smo u okej odnosima. Smatram da je Anita imala lošu nameru, a ja sam na početku bio u šoku jer je došla ovde sa informacijom da je moj prijatelj rekao da će mene da us*rava. Nije tako, ona nafiluje stvari. Što se tiče Terze, svaka mu čast kako je odreagovao. Mi nismo više toliko dobri, ali nek idu stvari svojim tokom - rekao je Anđelo.

Autor: D. Tanasijević