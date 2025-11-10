AKTUELNO

Oglasio se Karić! Matora najavila PREKID PRIJATELJSTVA zbog njegovog dopisivanja s Anitom, on joj poručio SAMO JEDNO!

Izvor: pink.rs, Foto: ustupljene fotografije, pink.rs ||

Jovana Tomić duboko je razočarana u svog dugogodišnjeg prijatelja Stefana Karića nakon što je u "Eliti" saznala za njegovo dopisivanje sa njenom bivšom suprugom Anitom Stanojlović, koju je muvao.

Anita je tajno dopisivanje obelodanila prve večeri kada je ušla u "Elitu", što je šokiralo Matoru, budući da im je Karić bio na venčanju, te da je trebalo da im kumuje. S druge strane, Karić je za Pink.rs otkrio da je "samo navlačio" Anitu, međutim Matora smatra da su prekršeni prijateljski kodeksi, zbog čega je na druženje rešila da stavi tačku.

Foto: ustupljene fotografije

- Imam u sebi dozu nade da to nije tako, ali kada mi dođu i kažu da postoje dokazi... Sve i da je to blago flertovanje, reći ću najiskrenije - ne mogu više da budem drugarica sa njim. Nemam emociju prema Aniti, ali mi nije prirodno da za nekog za kog sam razmišljala da mi bude kum, ko mi je drug, idem mu u kuću... Da odem tamo, vidim Anitu i šta da kažem:"Peglaš mi bivšu ženu, kakva je u krevetu?" Meni to nije normalno. Ja to ne mogu da shvatim. Već sada mogu da kažem, na osnovu ovog, ako Stefan uđe - neću se svađati, ali prestaje komunikacija, prestaje drugarstvo - rekla je Matora sinoć u "Šiša baru".

Foto: ustupljene fotografije

Tim povodom kontaktirali smo Stefana, koji je za Pink.rs kratko prokomentarisao:

- Ma... Nek im je svima Bela kuća što dalje od mene - poručio je Karić koji je, takođe, po svemu sudeći na prijateljstvo s Matorom stavio tačku.

Autor: D. Tanasijević

#Anita Stanojlović

#ELITA

#Jovana Tomić Matora

#Stefan Karić

