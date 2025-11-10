Bila je velika podrška Milici, a sad joj smuvala dečka: Sofija razvezala jezik o Mini, urnisala je žestokim prozivkama! (VIDEO)

Spremna da gazi sve pred sobom!

Sofija Janićijević od večeras će biti nova takmičarka najgledanijeg programa ''Elita 9'' i tom prilikom govorila je o ljubavnoj vezi Borislava Terzića Terze i Mine Vrbaški.

- S kakvim predznanjem ulaziš u Elitu? - upitala je Dušica.

- Šta sam sve pročitala i videla, a šta oni pričaju mi nije dobro. Čekam da ih sve vidim, pa da im vratim milo za drugo. Neću ćutati nikome, šta god bude bilo potrebno da izgovorim ima da kažem i to je to - rekla je Sofija.

- Kakav odnos ćeš imati s Minom? - upitala je Dušica.

- Nemam lepo mišljenje o Mini jer je ona sama pričala o svom životu, ali ja sam videla da je ona bila velika podrška Comari, a sad završila s Terzom. Ja obožavam Daču i volim da se on druži da vidi kakvo je prijateljstvo i s ovim i s onim - rekla je Sofija.

- Je l' misliš da će se Mina potruditi da promeni sliku o tebi ili ćeš joj ti dati priliku da ti se objasni? - upitala je Dušica.

- Svi su dali sud o meni i pričali sve i svašta o meni, ali ja o sebi nisam videla ništa što su pričali o meni mesecima - rekla je Sofija.

- Da li veruješ u ljubav Mine i Terze? - upitala je Dušica.

- Želim im svu sreću, a njemu dajem maksimalnu podršku - rekla je Sofija.

- Je l' misliš da on glumi? - upitala je Dušica.

- Njemu je bitan kadar i Mina je bila misica i zato je krenuo u priču s njom, tako da mislim da on glumi jer mu je bitan kadar - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić