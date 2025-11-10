Dočekala svojih pet minuta: Sofija nikad slađe iskoristila priliku da se osveti Milici, unakazila je zbog afere s Anđelom! (VIDEO)

Bljuje vatru na sve strane!

Sofija Janićijević nastavila je da razgovara sa Dušicom Jakovljević o najaktuelnijim temama u Beloj kući, a Sofiji je posebnu pažnju privukla tema Milice Veličković i Anđela Rankovića.

- Komentarisala si i Nerija - rekla je Dušica.

- Jako mi je žao da živi tako dete čija majka živi na nozi. Veliki pozdrav i za njegovu suprugu Hanu, baš sam na njegovoj strani. Ovako se neko bori za dete i porodicu, a ne šuplje priče kao što je Terza. On je jako dobar čovek, ali ne gleda - rekla je Sofija.

- Šta misliš o Luki i Aneli? - upitala je Dušica.

- Sramota na šta je sve spreman zarad kadra, ali ni Aneli nije zaljubljena u Luku i to je foliraža. Mislim da si najbolju etiketu dala za nju kada si rekla da je gospodar prstenova, sva tri prstena su bačena u jezero - rekla je Sofija.

- U kakvim si odnosima sa Kačavendom? - upitala je Dušica.

- U odličnim odnosima, jedva čekam da vidim i nju i Daču. Ona i Miki Dudić imaju ogromnu podršku od mene, mafini su bili na nivou zadatka - rekla je Sofija.

- Kako komentarišeš Bebicu i Teodoru? - upitala je Dušica.

- Dva bilmeza, ne znam da li si primetila Asminovu ruku na Teodorinoj zadnjici, ali dobro - Nenad je sve to zna. Ko se sve veri i kojom brzinom, žao mi je što čin veridbu skrnave. Ne mislim da joj se dopada Filip, mislim da joj se sviđa svako ko nije Nenad - rekla je Sofija.

- Da li si znala za Anđelovo dopisivanje s Milicom? - upitala je Dušica.

- Nisam znala, ali ukućani su toliko omanuli. Nije on dečko kriv jer nismo videli ništa da joj je slao već mu je ona tražila da se vide. Treba da Anita postavi pitanje Comari kako je mogla to da uradi, a bile su super drugarice - rekla je Sofija.

- Kako gledaš na Anitin ulazak? - upitala je Dušica.

- Ma spektakularno, nije utorak devojka, pa onda završi s njim posle 24 h - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić