Sofija stigla u Belu kući i sve zaprepastila: Prenela specijalnu poruku od Stefana Karića, pa brutalno ponizila Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama na samom početku!

Sofija Janićijević upravo je stigla u Belu kuću, a takmičarima "Elite" popadale su vilice kad su je ugledali na vratila. Njoj je u zagrljaj poletela Milena Kačavenda.

- Mićo, imaš posebne pozdrave od Karića - rekla je Sofija.

Žestoko razvezala jezik: Sofija dala sud o Maji Marinković, pa priznala ko joj je najlepši muškarac u Eliti 9! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je odmah otišla na čelo crnog stola, gde se obratila svojim cimerima.

Bila je velika podrška Milici, a sad joj smuvala dečka: Sofija razvezala jezik o Mini, urnisala je žestokim prozivkama! (VIDEO)

- Ljudi, gde je Lazar Vujović? Imaš pozdrav od Karića. Ja sam Sofija Janićijević i došla sam da se družim sa vama. Aneli, čestitam ti više demantuješ od mene, naučićeš se tamo neke desete sezone. Želim sa svima da se družim i da pričam. Milenu i Daču uvek ističe - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

