Sama si pričala o sebi da si prostitutka: Sofija žestoko nagazila Minu na samom startu, ona spremna na rat do istrebljenja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Goreće sve!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Sofiji Janićijević kako bi progovorila o vezi Borislava Terzića Terze i Mine Vrbaški.

- Sofija sat vremena si bila u studiju, večeras ćemo da pretresemo sve teme. Želeo bih da saznam tvoje mišljenje o Mini? - upitao je Milan.

To je osnovna kultura... Terza kivan na Sofiju što mu se nije javila, ovo joj nikad neće oprostiti! (VIDEO)

- Imam loše mišljenje o njoj, pričala je sama o sebi apsolutno. Ona je rekla da je prostitutka, pa takvo mišljenje imam i ja. Terza samo traži kadar, ništa drugo. Mene su oprali svi, a najviše Aneli. Ušla je devojka ovde i prosula se, nije videla svoju krv kad je ušla - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam sa dokazima iznela da je ona k*rvetina, to su mnogobrojne poruke i slike, sve sam to ostavila za portal i družićemo se. Očekivala sam njen ulazak, na prvi pogled je simpatična devojka - rekla je Mina.

- Boli me baš ona stvar ko šta priča, nek dokaže ona da nije fejk. Osnovna kultura svakog učesnika je da se javi svima ovde, ali dobrodošla i to je to. Ona me uopšte ne zanima, ona je napolju bila s mojim drugom Karićem i to je to - rekao je Terza.

Sofija stigla u Belu kući i sve zaprepastila: Prenela specijalnu poruku od Stefana Karića, pa brutalno ponizila Aneli! (VIDEO)

- Nisam bila s tvojim drugom - rekla je Sofija.

- Očekujem spletke od nje, ali dobro - rekao je Terza.

- On i Mina kad prolaze izgledaju kao dva muškarca - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je kao da ti kažem da imaš veliku glavu, Mina je najlepša devojka u rijalitiju ikad - rekao je Terza.

- Mina misliš li da ćeš moći da se nosiš sa Sofijom? - upitao je Milan.

Žestoko razvezala jezik: Sofija dala sud o Maji Marinković, pa priznala ko joj je najlepši muškarac u Eliti 9! (VIDEO)

- Naravno da hoću, ja sam ovde mnogo duže od njih i istrpela sam sve i svašta. Ja sam dobro pratila šta si govorila prošle sezone - rekla je Mina.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

