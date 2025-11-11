Prva ispovest Anđela Ranokvića o raskidu sa Anitom: Obelodanio sve detalje skandalozne noći! Sekla vene, bežala po šumi, a u sve je bila umešana i policija (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević na samom početku emisije "Pretres nedelje" podigao je Anđela Rankovića, kako bi sa njim razgovarao o njegovom turbulentnom raskidu sa Anitom Stanojlović.

- Ona je meni poželela kašuljaču i kapiju i zato sam rekao da vidim zlu krv u očima prema meni. Ona može da bude povređena - rekao je Anđelo.

- Kako da bude povređena kad je bila sa Filipom, a i priznala ti je da je bila sa Rodnijem? - pitao je Milan.

- To su momci za koje znamo javno. Ona kaže da joj i dalje nije svejedno, a da je to tako onda sediš kući, plačeš i nemaš druge momke. Ima Filipa priznatu kombinaciju, Boškića, a možda su bili još neki momci. Ja znam kad mi je pisala u maju kad sam ležao sa svojom devojom dobio sam pozive i poruke od Tamare i nje. Lokal u kom je bila sam često, a poslali su mi snimke gde stoji sa drugim momkom. Do jedan traje muzika, a u jedan i deset se dogovara da ide dalje - govorio je Anđelo.

- Ne mogu da zabranim da neko želi da se upozna sa mnom - rekla je Anita.

- Ajde da se vratimo na taj upad u stan - rekao je Milan Milošević.

- Ja sam bio u Kumodražu, trebao sam da idem u svoj lokal. Najveći haos je krenuo 26. i 27. septembar, a par dana pre toga smo raskinuli. Prvo je prihvatila to, a onda kreće pakao. Ja sam njoj objašnjavao da sam radio, zarađivao sam za hleb i to što sam suvlasnik nije sprdnja. Ja se ne bavim TikTok-om i tim stvarima. Mene je sramota što sam dopustio da dođe do toga da izgubim posao i novac jer sam imao problem sa devojkom. Stigla mi je slika taksi aplikacije da će da mi napravi haos. Želela je da dođem da pričamo, ja sam rekao da se ohlade glave. Rekla je da će da mi dođe na posao, rekla je da će da mi ide kod majke kući. Ona je saznala gde živim, bez da sam je vodio tamo. Rekla je da će da mi ide kod majke da se svađa sa njom, a kad sam rekao da ne radi to, rekla je da će da mi slomi auto. Rekao sam da ću ja da dođem i njoj da napravim haos. Svađali smo se, raspravljali, a ona je mene prva gađala čašom za šampanjac što smo dobili. Tamara je bila tu, Aleksej je bio u drugoj sobi. Nastao je haos, sve sam razlomio što je bilo ispred mene, ali na nju nisam nasrnuo. Desio se haos da sam hteo da izađem, ali nije moglo - govorio je Anđelo.

- Gde je dete u tom momentu? - pitao je Milan Milošević.

- U drugoj sobi. Pravili su od mene nasilnika napolju, a nijednu modricu u svom stom haosu nije dobila. Čula sam da je Tamara izvlačila stakla iz nogu, možda se nabola na čašu kojom si me gađala. Anita je tad izašla iz stana, ostali smo Tamara i ja sa Aleksejom u stanu. Dete je plakalo i pitalo kakav smo ovo haos napravili. Mi smo rekli da nije ništa strašno, sve smo počistili. Dobio sam poruku od Anite: "Čuvaj Alekseje, vezao se mnogo za tebe, a ja više nemam za šta da živim". Prvo mi je poslala sliku koja nestaje u nekoj šumi, rekao sam joj da se vrati. Ne znam da li Tamara ima obraza da ide protiv svega. Dete je plakalo i pitalo gde mu je majka. Tamara i ona se poznaju od izlaska iz "Zadruge 7", to je od jula do septembra i mene foliranta i prevaranta sa kojim je ostavila dete i otišla. Ja sam znao gde mogu da budu šume, ušao sam u kola i krenuo da je tražim jer nisam želeo da joj se nešto desilo. Odakle ja znam da li će da se ubije ili ne? Zvao sam policiju da mi pomogne, rekao sam da devojka hoće da se ubije i da smo imali svađu u stanu. Policija je došla, ja sam tražio nju i naišao sam na tri momka da ih pitam da li su videli neku devojku. Ja sam policiji rekao kako stoje stvari, noć se nastavila, a nje nije bilo. Tamara je zvala 1000 puta i preko Alekseja smo pokušavali da je vratimo nazad. Pričali smo joj da ima sina i da ima zbog koga da živi. Ona nije j*bala ništa. Tamara i ja smo sedeli ne znam ni ja do koliko, od nje nismo imali odgovor. Ja sam zvao hitnu pomoć kad sam dobio sliku njene krvi - rekao je Anđelo.

- Ja sam razbila čašu i posekla ruku - dodala je Anita.

- Dobio sam takvu sliku, krv po pločicama, a ona je otišla u neki apartman. Mene je blam, sad bih otišao kući. Blam me je da ovo radim - poručio je Ranković.

