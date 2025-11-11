AKTUELNO

Domaći

Trčala je gola i jurila me po zgradi: Anđelo otvorio sve karte i rešio da Anitu ukanali za sva vremena, pa obelodanio sav prljav veš! (VIDEO)

Foto: Pink.rs

Obelodanio sve!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi nastavio da priča o skandaloznim svađam s Anitom Stanojlovićem.  

- Je l' istina da ti mama nije dala da ide na more? - upitao je Milan.

- Ovde me svi prozivaju, a meni je blam da pričam gde sam bio s devojkom na moru. Mi nismo trebali da idemo na more prvo zato što je ona trebala da ide prvo sa Aleksejem u Crnu Goru. Kako sam sad bio na moru sa devojkom? Mi nismo bili deset meseci zajedno, a ona posle deset meseci uhodi mene i moju devojku. Hoćeš da pričam šta je bilo u Beogradu na vodi? - upitao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pričaj - rekla je Anita.

- Devojka je istrčala iz stana gola, potpuno gola i trčala do lifta - rekao je Anđelo.

- Zato što si ti došao, uzeo poklone i otišao - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

