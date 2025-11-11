Bila je letva pijana: Anita napravila karambol Anđelu za rođendan! Iznenađenje se pretvorilo u pakao, poklon bacila sa terase! (VIDEO)

AKTUELNO

Foto: TV Pink Printscreen/Pink.rs

Šokirao novim detaljima!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Anđela Rankovića, kako bi sa njim razgovarao o njegovom turbulentnom raskidu sa Anitom Stanojlović.

- Moj najbolji drug i Tamara su me molili da je ispoštujem za rođendan jer je ona meni pripremila poklon. Posle slike gde je sekla vene više nikad u životu ne bih mogao da budem sa njom. Rekli su da mi je spremila poklon da dočekamo zajedno, da ne bude da su mi rekli, ali da ispoštujem. Tamara me je molila danima i moj najbolji drug. Pogrešio sam i kriv sam 100% tu jer te stvari ne mogu da se rade. Ja sam rekao da se vidimo 16. i ona je rekla da će da pošalje gde da dođem - govorio je Anđelo.

- Ako je sve tako što si tražio slike da ti pošaljem kako je bilo da imaš za uspomenu? - pitala je ona.

- Popila je dve falše vina, vidno je bila pripita. Bila si letva pijana. Spremila mi je poklon, neki sat o kojem sam pričao. Svi ljudi koji me znaju znaju da ne volim poklone, a pogotovo od devojaka. Ona mi je dala sat, ja sam rekla da vrati i da joj treba novac. Svaki put kad se desilo nešto za novac rekao sam joj da čuva jer ona u tim trenucima nije imala para. Rekao sam da ostavi da ima za sebe i Alekseja i da ću joj pomoći šta god treba. Vratio sam joj sat, a ona se zaletela na terasu da ga baci - nastavio je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam rekla da mi ne treba taj sat. Pogrešio si za moj rođendan, a šta je bilo za moj kad si mi slao cveće i kupovao sat? - dodala je Anita.

- Šta god da je bilo kad si sekla vene to je kraj. Izvoli i nađi nekoga kome je to okej. Ja neću da mi se devojka ubije jer ja neću da budem sa njom. Nije smešno, ja sam prošao pakao. Uzela je sat, htela da ga baci kroz prozor - rekao je Anđelo.

- Puštali smo zajedno balone kroz prozor, a od mene praviš psihopatu - poručila je Stanojlovićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se skidala gola, a ti nisi želeo da imaš s*ks sa njom? - pitao je voditelj.

- Kad se haos dešavao nisam želeo. Imali smo frke, svađe i rasprave i odlično zna da je tema bila dete i da je htela da zatrudni - rekao je Anđelo.

- Prihvatila sam da si ti žrtva, ja sam psihopata. Sviđa mi se druga osoba - poručila je Anita.

- Ja sam video gde sve to vodi, došao je Aleksej, traži se stan u Beogradu... Ja sam smatrao da sa mnom želi da ima dete, a ja u tom trenutku do nisam želeo - govorio je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nisam to tražila, ti si tako shvatio - dodala je Anita.

- Ona je treći dan napravila haos - rekao je Anđelo.

- Nije želeo da otprati Minu, a ona je sve to iznela o meni. Ja imam poruku gde mi je pisao da sam najbolja majka i najbolja devojka i da sam sve suprotno od onoga što su pričali ovde - pričala je Anita.

- To je dok smo bili dobri. Ja posle neću da otpratim Minu, a onda dobijem flašu vina, gađala si me i polovila, a ni tu me nisi pustila da izađem - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

