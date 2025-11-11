Htela da ga uhvati na dete? Anita slala Anđelu lažan pozitivan test na trudnoću, on nastavlja da iznosi skandalozne detalje! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi nastavio da priča o svađama sa Anitom Stanojlović,

- Hoćeš da počnem od toga da si mi slala lažni test za trudnoću koji je pozitivan? - upitao je Anđelo.

- Plašio si se da nisam trudna i bacao si sve po stanu jer nisi želeo sa mnom porodicu - rekla je Anita.

- Kada smo bili u tom apartmanu za moj rođendan, j*bao sam mater i mom drugaru i Tamari jer su me nagovarali da dođem u moj stan - rekao je Anđelo.

- Ne, ja i Tamara smo svaku poruku tebi slale zajedno - rekla je Anita.

- Ne, nije istina - rekao je Anđelo.

- Ti opet spominješ i moje dete i moju mamu i moju braću, a tražiš od mene da ne spominjem tvoju majku. Kad hoćeš da prekineš nešto, to se mnogo radi drugačije - rekla je Anita.

- Ako tako želiš, neću pričati te stvari dalje za tvoju porodicu. Mene sitnice izluđuju - rekao je Anđelo.

- Šta je tvoja majka rekla za nju? - upitao je Milan.

- Moja majka uopšte nije bila za nju i zbog lezbe veze i zbog sina i zbog svega. Ona i ja nismo bili u savršenom odnosu, nego smo imali haos. Kakve veze onda ima moja majka? Naravno da te nije prihvatila zbog stvari koje si radila. Da smo i ti i ja bili savršeni, onda ne bi bilo problema - rekao je Anđelo.

- Ti i ja smo imali problem pre svega toga i raskinuli pre toga - rekla je Anita.

- Zamisli kameru u zgradi koja snimi golu devojku koja trči kroz hodnik. Ja sam zvao Tamaru, ona mi priča da nije znala da će piti - rekao je Anđelo.

- Pa htela sam da zajedno popijemo flašu vina, ali si ti pobegao - rekla je Anita.

- Je l' misliš da je ona psihopata? - upitao je Milan.

- Mislim da jeste, evo vidimo i šta Filip kaže. Dečko je bio super prema tebi i šta je dobio od tebe? - upitao je Anđelo.

Autor: N.Panić