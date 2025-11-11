Bebica na aparatima: Teodora i Filip idu u izolaciju, ovacije u Beloj kući! (VIDEO)

Prebledeo kao krpa!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Sari Šajić kako bi saopštila ko će biti ovonedeljni potrčci. Ona je prvo podigla nekoliko parova, pre nego što proglasi konačnu odluku.

- Anđelo i Anita, Kačavenda i Miki, Aneli i Janjuš, Teodora i Filip i za kraj ću da podginem Luku i Maju, Radu i Dača - rekla je Sara.

- Anđelo i Anita mislim da ima neke hemije i da imaju neke stvari, ali mi trenutno nije zanimljovo i njih ću da spustim. Neka sednu Rada i Dača vi možete i ovako da se upoznate. Maja i Luka pogledi su tu, ali hemiju i strast ne vidim između njih. Čujem da Kačavenda i Miki imaju fanove, ali za sad sedite. Aneli i Janjuš mislim da je ona zaljubljena u Luku i da ga voli, tako da prednost dajem Filipu i Teodori - govorila je Sara.

- Ovo je očekivano, ja sam očekivala da će da nas stave u izolaciju - rekla je Teodora.

- Da li je ovo prilika da popričate?

- Pa videćemo - rekla je Teodora.

- Eto, dala je odgovor - dodao je Bebica.

- Ne mogu da gatam u budućnost, niti šta tu može... Evo videćmo, to je moj odgovor - rek

- Vidim da devojka ima blokadu, ide joj to na k*rac i meni to ide na k*rac. Šta mi govore da požurim? Biće spontano, ako bude prilike za priču pričaćemo. Verovatno jeste prilika da se upoznamo. Ja nemam problem, neću da forsiram ništa. Ako dođe do toga da pričamo, pričaćemo. Neću da obećam da ćemo da pričamo tri sata danas, a sutra dva - dodao je Filip.

- Očekivano, ali me je blam njenog ponašanja - poručio je Bebica.

Autor: A. Nikolić