Uzeo mi ženu i kola, pa sad hoće i plac? Bora ne može da dođe sebi zbog izdaje prijatelja, žestoko razvezao jezik o njemu i Milici, pa najavio haos! (VIDEO)

Tek će da ih raskrinkava!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' voditelj Milan Milošević dao je reč Bori Santani kako bi progovorio o izdaji najboljeg prijatelja koji mu je smuvao bivšu ženu Milicu Kemez.

- Boro, šokirao si celu naciju kada si ispričao ko je novi dečko Milice Kemez. Rekao si da je to jako blizak prijatelj i da ga zoveš kad god ti treba nešto odavde. Kakav ti je osećaj? - upitao je Milan.

- Mi smo počeli da se družimo pre tri godine i baš sam ga zavoleo. Družili smo se i svuda smo išli zajedno, a na jednom ručku kad smo bili zajedno sa Milicom ona je želela da se upoznaju on i Mirela. Bio mi je kući na svadbi i jedini je on od prijatelja bio na venčanju u crkvi, uvek sam mu dovodio normalne devojke i čak je bio i sa Minom - rekao je Bora.

- Ja mogu ruku da dam da on to nije uradio, čak ga je i Milica non stop pljuvala da je to strašno. Zgrožena sam, sve najgore imam da kažem o njemu, ne mogu da verujem da je tolika ljiga. Tek ćemo saznati šta imamo kada izađemo napolju - rekla je Mina.

- On je bio na Kopaoniku s Ilijom Pečenicom i on se ladno vratio dva dana ranije da bi išao na rođendan kod Milice. Meni prolazi kroz glavu koliko su oni mene lagali i šta se tu dešavalo, ne znam. Može da se desi da su oni mene nameštali zajedno, može biti da su se sve dogovorili. On je znao da kad sam ja kupio plac i kad sam stavio na njenu kuću plac, video sam da se drugačije ponaša i sve je to namestila da bi imala alibi da ode od mene. Ja sad sumnjam da je ona mene varala i tokom braka. Ja sam ušao ovde da spasim sebe i da napolju ne bih napravio neko sr*nje. Ja znam da je on uzeo vilu na Dedinju i sad će ona da da otkaz i na televiziji i svuda da bi živela na visokoj nozi. Najgore je kad te žena napravi da si lud, a meni mozak radi na 300. Ovo je sramota šta su mi priredili. Mirela se isto primila na lovu i sve to. Razmišljam koliko su me varali, ne znam kako se sveća nije iskrivila na slavi. Ne znam kako ću reagovati kad izađem napolje, ali ću ga sigurno zvati da mu postavim tri pitanja - rekao je Bora, pa dodao:

- Zamisli da mi neko uzme ženu, kola i na kraju da mi uzme plac. Za plac se gine, meni glava puca svaku noć - rekao je Bora.

Autor: N.Panić