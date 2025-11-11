Ozbiljno zanimljiva nedelja je pred nama.

Sinoć se u Belu kuću uselila Sofija Janićijević, a mnogi učesnici ostali su zatečeni i zbunjeni.

Ona je pred ulazak prokomentarisala Minu Vrbaški i njenu ljubav sa Sofijinim bivšim dečkom Borom Terzićem Terzom.

- Nemam lepo mišljenje o Mini jer je ona sama pričala o svom životu, ali ja sam videla da je ona bila velika podrška Comari, a sad završila s Terzom. Ja obožavam Daču i volim da se on druži da vidi kakvo je prijateljstvo i s ovim i s onim - rekla je Sofija.

Kada je ušla u kuću, Sofija je prenela pozdrave od Stefana Karića.

Sofija je odmah potkačila Teodoru, ali upoznala se i sa Minom.

- Teodorice, kako si mi slatka kad si slobodna. Radovala sam se tvojoj veridbi. Ovo što sam rekla za Karića sprdala sam se - rekla je Sofija.

Terza se, sa druge strane, naljutio jer mu se Sofija nije javila.

Odmah na početku Pretresa sa Milanom, Sofija je potkačila Minu i Terzu.

- Imam loše mišljenje o njoj, pričala je sama o sebi apsolutno. Ona je rekla da je prostitutka, pa takvo mišljenje imam i ja. Terza samo traži kadar, ništa drugo. Mene su oprali svi, a najviše Aneli. Ušla je devojka ovde i prosula se, nije videla svoju krv kad je ušla... Terza i Mina kad prolaze izgledaju kao dva muškarca - rekla je Sofija.

Mina joj nije ostala dužna, pa je žestoko uzvratila Sofiji na prozivke.

- Ja sam uvek sve što sam radila i priznala, a vi koje se j*bete napolju bez para ste veće k*rvetine. Ne možete da mi morališete kad ste gori od mene, a o meni možete da pričate šta god hoćete jer se sve o meni zna - rekla je Mina.

Potom je Milan otvorio temu raskida Anđela i Anite.

- Ja sam bio u Kumodražu, trebao sam da idem u svoj lokal. Najveći haos je krenuo 26. i 27. septembar, a par dana pre toga smo raskinuli. Prvo je prihvatila to, a onda kreće pakao. Ja sam njoj objašnjavao da sam radio, zarađivao sam za hleb i to što sam suvlasnik nije sprdnja. Ja se ne bavim TikTok-om i tim stvarima. Mene je sramota što sam dopustio da dođe do toga da izgubim posao i novac jer sam imao problem sa devojkom. Stigla mi je slika taksi aplikacije da će da mi napravi haos. Želela je da dođem da pričamo, ja sam rekao da se ohlade glave. Rekla je da će da mi dođe na posao, rekla je da će da mi ide kod majke kući. Ona je saznala gde živim, bez da sam je vodio tamo. Rekla je da će da mi ide kod majke da se svađa sa njom, a kad sam rekao da ne radi to, rekla je da će da mi slomi auto. Rekao sam da ću ja da dođem i njoj da napravim haos. Svađali smo se, raspravljali, a ona je mene prva gađala čašom za šampanjac što smo dobili. Tamara je bila tu, Aleksej je bio u drugoj sobi. Nastao je haos, sve sam razlomio što je bilo ispred mene, ali na nju nisam nasrnuo. Desio se haos da sam hteo da izađem, ali nije moglo - govorio je Anđelo.

- U drugoj sobi. Pravili su od mene nasilnika napolju, a nijednu modricu u svom stom haosu nije dobila. Čula sam da je Tamara izvlačila stakla iz nogu, možda se nabola na čašu kojom si me gađala. Anita je tad izašla iz stana, ostali smo Tamara i ja sa Aleksejom u stanu. Dete je plakalo i pitalo kakav smo ovo haos napravili. Mi smo rekli da nije ništa strašno, sve smo počistili. Dobio sam poruku od Anite: "Čuvaj Alekseje, vezao se mnogo za tebe, a ja više nemam za šta da živim". Prvo mi je poslala sliku koja nestaje u nekoj šumi, rekao sam joj da se vrati. Ne znam da li Tamara ima obraza da ide protiv svega. Dete je plakalo i pitalo gde mu je majka. Tamara i ona se poznaju od izlaska iz "Zadruge 7", to je od jula do septembra i mene foliranta i prevaranta sa kojim je ostavila dete i otišla. Ja sam znao gde mogu da budu šume, ušao sam u kola i krenuo da je tražim jer nisam želeo da joj se nešto desilo. Odakle ja znam da li će da se ubije ili ne? Zvao sam policiju da mi pomogne, rekao sam da devojka hoće da se ubije i da smo imali svađu u stanu. Policija je došla, ja sam tražio nju i naišao sam na tri momka da ih pitam da li su videli neku devojku. Ja sam policiji rekao kako stoje stvari, noć se nastavila, a nje nije bilo. Tamara je zvala 1000 puta i preko Alekseja smo pokušavali da je vratimo nazad. Pričali smo joj da ima sina i da ima zbog koga da živi. Ona nije j*bala ništa. Tamara i ja smo sedeli ne znam ni ja do koliko, od nje nismo imali odgovor. Ja sam zvao hitnu pomoć kad sam dobio sliku njene krvi - rekao je Anđelo.

- Dešava se dalje da Anite nema celu noć, ujutru mi je Tamara pisala da je došla i da ima povez preko ruke. Ja sam zvao policiju da javim da znamo gde je i na kojoj je adresi, pa je policija otišla tamo. Počela je da me vređa i napada da će da joj oduzmu dete. Rekla mi je da je bila u ludnicu zbog majke tri dana i da posle toga mogu da je pošalju u ludnicu i oduzmu dete. Nakon toga se dešavaju stvari da ona ide u crkvu, spuštamo loptu, izvinjavala se... Ja sam sve vreme bio u kontaktu sa Tamarom i na svaki način pokušavamo da dovedemo Anitu u red da može sa njom da se popriča i da se nastave životi. Odnos je krenuo da bude bolji, normlaniji... Ona mi je pretila nekoliko puta. Nije polomila auto, nije došla na kuću, ali je uslovljavala - govorio je Anđelo.

- Kad je pokušala da se ubije, kad je došla u lokal 31. decembra i otišao sam u policiju da je prijavim u januaru. Pred ulazak sam išao opet za njeno uznemiravanje i kontaktiranje. Dobijao sam poruke od konobara da joj je baš drago jer me je videla. Ja sam te 19. decembra blokirao i rekao da nemaš više u meni prijatelja i blokirana si svuda. Ja kad sam išao prvi put u policiju je bilo posle Nove godine oko tog haosa i tad je dobila opomenu pred zabranu prilaske. Rekli su mi da te odblokiram, ako priđeš dobijaš zabranu i ide privođenje - govoro je Ranković.

Anđelo je istakao da tu nije bio kraj njegovim mukama sa Anitom.

- Devojka je istrčala iz stana gola, potpuno gola i trčala do lifta - rekao je Anđelo.

Haos nije prestao ni za njegov rođendan, kada je nastala nova drama.

- Moj najbolji drug i Tamara su me molili da je ispoštujem za rođendan jer je ona meni pripremila poklon. Posle slike gde je sekla vene više nikad u životu ne bih mogao da budem sa njom. Rekli su da mi je spremila poklon da dočekamo zajedno, da ne bude da su mi rekli, ali da ispoštujem. Tamara me je molila danima i moj najbolji drug. Pogrešio sam i kriv sam 100% tu jer te stvari ne mogu da se rade. Ja sam rekao da se vidimo 16. i ona je rekla da će da pošalje gde da dođem - govorio je Anđelo i dodao:

- Popila je dve falše vina, vidno je bila pripita. Bila si letva pijana. Spremila mi je poklon, neki sat o kojem sam pričao. Svi ljudi koji me znaju znaju da ne volim poklone, a pogotovo od devojaka. Ona mi je dala sat, ja sam rekla da vrati i da joj treba novac. Svaki put kad se desilo nešto za novac rekao sam joj da čuva jer ona u tim trenucima nije imala para. Rekao sam da ostavi da ima za sebe i Alekseja i da ću joj pomoći šta god treba. Vratio sam joj sat, a ona se zaletela na terasu da ga baci - nastavio je on.

Anđelo je otkrio i da je Anita htela da ga "uhvati na dete".

- Hoćeš da počnem od toga da si mi slala lažni test za trudnoću koji je pozitivan? - upitao je Anđelo.

- Plašio si se da nisam trudna i bacao si sve po stanu jer nisi želeo sa mnom porodicu - rekla je Anita

Nakon toga Matora je ustala da komentariše Anđela, ali Anita ga je branila.

Milan je potom otvorio novu temu, podigao Teodoru Delić i upitao je da li joj se sviđa Filip Đukić.

- Ja to nikad nisam rekla, izdvojila sam njegove osobine na osnovu njegovog učešća ovde - rekla je Teodora.

Bebica je potom istakao da misli da se Teodori ne sviđa Filip, a učesnici su proglasili Nenada uhoditeljem.

- Ja znam da nju Filip ne zanima i da su ovo budalaštine, samo ne znam koje je poenta svega ovoga - besneo je Bebica.

Ovonedeljni vođa Sara Šajić potom je izabrala svoje potrčke.

- Anđelo i Anita mislim da ima neke hemije i da imaju neke stvari, ali mi trenutno nije zanimljivo i njih ću da spustim. Neka sednu Rada i Dača vi možete i ovako da se upoznate. Maja i Luka pogledi su tu, ali hemiju i strast ne vidim između njih. Čujem da Kačavenda i Miki imaju fanove, ali za sad sedite. Aneli i Janjuš mislim da je ona zaljubljena u Luku i da ga voli, tako da prednost dajem Filipu i Teodori - govorila je Sara.

Potom je Bora Santana progovorio o svom prijatelju za kog tvrdi da mu je oteo ženu Milicu Kemez.

- Mi smo počeli da se družimo pre tri godine i baš sam ga zavoleo. Družili smo se i svuda smo išli zajedno, a na jednom ručku kad smo bili zajedno sa Milicom ona je želela da se upoznaju on i Mirela. Bio mi je kući na svadbi i jedini je on od prijatelja bio na venčanju u crkvi, uvek sam mu dovodio normalne devojke i čak je bio i sa Minom - rekao je Bora i dodao:

- On je bio na Kopaoniku s Ilijom Pečenicom i on se ladno vratio dva dana ranije da bi išao na rođendan kod Milice. Meni prolazi kroz glavu koliko su oni mene lagali i šta se tu dešavalo, ne znam. Može da se desi da su oni mene nameštali zajedno, može biti da su se sve dogovorili. On je znao da kad sam ja kupio plac i kad sam stavio na njenu kuću plac, video sam da se drugačije ponaša i sve je to namestila da bi imala alibi da ode od mene. Ja sad sumnjam da je ona mene varala i tokom braka. Ja sam ušao ovde da spasim sebe i da napolju ne bih napravio neko sr*nje. Ja znam da je on uzeo vilu na Dedinju i sad će ona da da otkaz i na televiziji i svuda da bi živela na visokoj nozi. Najgore je kad te žena napravi da si lud, a meni mozak radi na 300. Ovo je sramota šta su mi priredili. Mirela se isto primila na lovu i sve to. Razmišljam koliko su me varali, ne znam kako se sveća nije iskrivila na slavi. Ne znam kako ću reagovati kad izađem napolje, ali ću ga sigurno zvati da mu postavim tri pitanja. Zamisli da mi neko uzme ženu, kola i na kraju da mi uzme plac. Za plac se gine, meni glava puca svaku noć - rekao je Santana.

