TAKO MI BOGA, NIJE ČUDNO ŠTO ME LJUDI POŠTUJU: Janjuš seo sam sa sobom, pa uradio PROMOCIJU SVOG LIKA I DELA: Jednom rečju GOSPODIN! (VIDEO)

Hvalite me usta moja.

Nakon što se završio sastanak, na kom je Marko Janjušević Janjuš prozivao vođu Saru Šajić da izgleda kao da je stigla sa operacije, on se odvojio u dvorištu.

Janjuš je bio šokiran zbog priprema učesnika za kupovinu, pa je počeo samopromociju.

- To samo trče, kao da ništa jeli nisu, imaju po šest džakova, šprintaju da stignu, kakav sam ja gospodin majke mi. Ja sam sebe oduševim, mene ljudi poštuju iako sam u rijalitiju 19 godinu, nije ni čudo Boga mi, sreće mi moje. Oni od pola 6 planiraju kako će krenuti da trče u prodavnicu. Jednom rečju gospodin! - istakao je Janjuš.

Autor: R.L.