TAKO MI BOGA, NIJE ČUDNO ŠTO ME LJUDI POŠTUJU: Janjuš seo sam sa sobom, pa uradio PROMOCIJU SVOG LIKA I DELA: Jednom rečju GOSPODIN! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hvalite me usta moja.

Nakon što se završio sastanak, na kom je Marko Janjušević Janjuš prozivao vođu Saru Šajić da izgleda kao da je stigla sa operacije, on se odvojio u dvorištu.

Janjuš je bio šokiran zbog priprema učesnika za kupovinu, pa je počeo samopromociju.

- To samo trče, kao da ništa jeli nisu, imaju po šest džakova, šprintaju da stignu, kakav sam ja gospodin majke mi. Ja sam sebe oduševim, mene ljudi poštuju iako sam u rijalitiju 19 godinu, nije ni čudo Boga mi, sreće mi moje. Oni od pola 6 planiraju kako će krenuti da trče u prodavnicu. Jednom rečju gospodin! - istakao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

