Uvija se u džakuziju, a tetovaža preko celih leđa: Naša starleta se kupa u bogatstvu i nosi samo markirano (FOTO)

Bivša rijaliti učesnica Slađa Lazić, poznatija kao Poršelina objavila je na mrežama vreo snimak iz džakuzija.

Slađa Poršelina je naime, pokazala kako se baškari i uživa za sve pare, a na leđima se vedela ogromna tetovaža.

Slađa je inače, nedavno proslavila rođendan, te je za Blic otkrila da je sposobna da sve zaradi sebi što poželi.

- Radi se, pa se zaradi. Nemam problem da trošim, da kupim najnoviji telefon ili trošim na putovanja. I moji su imućni, ja radim više poslova, tao da eto odakle novac. Moj Roleks je pravi, tako da imam dokaze i za to i polila sam ga na rođendanu i pokazala da kod mene nema laži i prevare - rekla je Slađa.

Prodaje intimne fotografije na sajtu

Inače, Poršelina ne krije da zarađuje od prodaje intimnih fotografija na sajtu za odrasle, kao i da njeni nemaju problem sa time.

- Sajt ima novu opciju "video poziv". Javite se da se gledamo - napisala je ona na mrežama jednom prilikom.

Pre nego što je ponudila i ovu opciju svojim sledbenicama, Slađa je uz intimne fotografije na Instagramu pravila akciju za zainteresovane.

Autor: Nikola Žugić