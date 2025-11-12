AKTUELNO

Domaći

Sada, pa za svagda! Hana u uživo programu uradila test na narkotike, dokazala da su Sita i Grofica htele samo da UKALJAJU njeno majčinstvo (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: red tv, pink.rs ||

Sad je sve jasno!

U emisiju ''Pitam za druga'', putem video-uključenja oglasila se Hana Duvanjak, verenicu Neria Ružanjija, inaće sina Site Ahmić.

Tokom proteklog perioda, Hana je pretrpela brojne uvrede od strane porodice Ahmić, a javnost je ostala šokirana nakon Sitinih tvrdnji da je Hana stalni konzument nedozvoljenih supstanci, upravo zbog toga što je majka trogodišnje devojčice.

Tim povodom, Hana je izrazila želju da uživo u programi uradi test na narkotike, kako bi demantovala Sitine tvrdnje.

Foto: TV Pink Printscreen, RED TV

Hana, tebe je Sita optužila da imaš probleme sa narkoticima, ti si aplicirala i državno da uradiš test, kako bi demantovala njene reči, ali nas zanima da li si uradila i kod svoje kuće?

- Da, tako je. Na ovom destu je dest vrsta doga za koje je rekla da koristim. Sve nedozvoljene supstance koje ovde pišu su negativne. Jedino na šta sam pozitivna je na lek za smirenje, jer sam ga sinoć popila, s obzirom na to da imam prevelike stresove ovih dana.

Da li si nakon svoj gostovanja u ''Rijaliti rešetanju'' imala neprijatnih komentara od porodice Ahmić?

- Naravno. Od toga da su rekle da imam stan da dan, preko toga da sam bila dro*irana tokom emisije. Isto tako se potegla tema od strane Ahmića da mi je neka spremačica pospremila taj stan, jer ja nisam sama sposobna za to-

Foto: TV Pink Printscreen

Je l' si videla na portalu Pink.rs da su prikazane štikle koje je Sita kupila od para od kojih je trebalo da vi platite stan?

- Da, sramotno. Dokazalo se da ja nisam lagala. Morali smo da otkažemo stan, samo da bi ona kupila štikle. One samo znaju da čine loše, eto, kao što mene vređaju za zube.

One su tvrdile da su tvoji zubi od narkotika u lošem stanju, što si ti demantovala i dokazala da nije tako. Kao što si rekla, ti si tokom života, genetski, imala lošiji kvalitet zuba, što si više puta naglasila.

- Da, istina je potpuna je. Od trećeg razreda osvnovne škole imam zube kakve ima, samo su mi dva zuba otpala za vreme trudnoće i tokom trudnoće.

Foto: TV Pink Printscreen

Hana, ti imaš jedan ožiljak, možeš li mi ti reći od čega je?

- Da, naravno. To je od kuće Groficine, koju je ona uzdizala kao da je vila, a nije, imalo je previše problema.

Kako komentarišeš Aneline navode da je ona odgajala Neria?

- Ona uopšte nije bila pored njega, a kamoli

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita uzivo

#elita vesti

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

PINK.RS PAPARACO! Sinoć su se svi pitali da li je Ema Radujko nosila donji veš u programu UŽIVO, a mi smo je uslikali kad se nije nadala! Prišli smo j

Zadruga

Njegov odlazak u Budvu je bio TEST! Ena Čolić cveta u ljubavi sa Pejom, otkrila kako je došlo do pomirenja! (VIDEO)

Zadruga

Vreme je za haos! Počinje Igra istine u Eliti, sada sve izlazi na videlo (VIDEO)

Zadruga

Ne mogu da budem svoja: Aneli priznala koliko je koči odnos sa Lukom, ništa od pomirenja! (VIDEO)

Domaći

Odlučila da uzme život u svoje ruke! Anđela progovorila o novom BIZNISU koji pokreće sa Gastozom, ovo su svi detalji! (VIDEO)

Domaći

INDIREKTNO UDARILA NA ANĐELA! Anita veličala Đukića, pa ovim gestom svima jasno stavila do znanja da je nakon prolivenih suza ipak precrtala Rankovića