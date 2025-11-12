Sada, pa za svagda! Hana u uživo programu uradila test na narkotike, dokazala da su Sita i Grofica htele samo da UKALJAJU njeno majčinstvo (VIDEO)

Sad je sve jasno!

U emisiju ''Pitam za druga'', putem video-uključenja oglasila se Hana Duvanjak, verenicu Neria Ružanjija, inaće sina Site Ahmić.

Tokom proteklog perioda, Hana je pretrpela brojne uvrede od strane porodice Ahmić, a javnost je ostala šokirana nakon Sitinih tvrdnji da je Hana stalni konzument nedozvoljenih supstanci, upravo zbog toga što je majka trogodišnje devojčice.

Tim povodom, Hana je izrazila želju da uživo u programi uradi test na narkotike, kako bi demantovala Sitine tvrdnje.

Hana, tebe je Sita optužila da imaš probleme sa narkoticima, ti si aplicirala i državno da uradiš test, kako bi demantovala njene reči, ali nas zanima da li si uradila i kod svoje kuće?

- Da, tako je. Na ovom destu je dest vrsta doga za koje je rekla da koristim. Sve nedozvoljene supstance koje ovde pišu su negativne. Jedino na šta sam pozitivna je na lek za smirenje, jer sam ga sinoć popila, s obzirom na to da imam prevelike stresove ovih dana.

Da li si nakon svoj gostovanja u ''Rijaliti rešetanju'' imala neprijatnih komentara od porodice Ahmić?

- Naravno. Od toga da su rekle da imam stan da dan, preko toga da sam bila dro*irana tokom emisije. Isto tako se potegla tema od strane Ahmića da mi je neka spremačica pospremila taj stan, jer ja nisam sama sposobna za to-

Je l' si videla na portalu Pink.rs da su prikazane štikle koje je Sita kupila od para od kojih je trebalo da vi platite stan?

- Da, sramotno. Dokazalo se da ja nisam lagala. Morali smo da otkažemo stan, samo da bi ona kupila štikle. One samo znaju da čine loše, eto, kao što mene vređaju za zube.

One su tvrdile da su tvoji zubi od narkotika u lošem stanju, što si ti demantovala i dokazala da nije tako. Kao što si rekla, ti si tokom života, genetski, imala lošiji kvalitet zuba, što si više puta naglasila.

- Da, istina je potpuna je. Od trećeg razreda osvnovne škole imam zube kakve ima, samo su mi dva zuba otpala za vreme trudnoće i tokom trudnoće.

Hana, ti imaš jedan ožiljak, možeš li mi ti reći od čega je?

- Da, naravno. To je od kuće Groficine, koju je ona uzdizala kao da je vila, a nije, imalo je previše problema.

Kako komentarišeš Aneline navode da je ona odgajala Neria?

- Ona uopšte nije bila pored njega, a kamoli

Autor: S.Z.