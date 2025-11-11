Miljana ili Maja Nikolić?! Goca Tržan morala da bira, evo o čemu je reč

AKTUELNO

Gostujući u Amidžiju, naša pevačica Goca Tržan morala je da odabere između Miljane Kulić i Maje Nikolić, s obzirom na to da je i voditeljka!

Naša poznata pevačica, Goca Tržan, gostujući u emisiji "Amidži šou", u okviru rubrike "Jedi ili odgovaraj" progovorila je o Maji Nikolić i Miljani Kulić, s obzirom na to da je odnedavno postala i voditeljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li bi u svoju emisiju radije zvala Miljanu Kulić ili Maju Nikolić - glasilo je pitanje.

- Maju Nikolić. Svašta bismo imale da pričamo, ona mi je uvek bila fina. Ne da sada ja ulazim sa njom u konflikt, nego da nam kaže nešto o sebi - rekla je Goca.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, njen bivši suprug sa kojim ima ćerku Lenu, Ivan Marinković, dobio je sina sa Miljanom Kulić, aktuelnom učesnicom "Elite 9", sa kojom Ivan često ulazi u sukobe oko sina, a pričalo se o tome da se njena ćerka Lena odrekla svog oca Ivana, što još uvek, nije dokazano.

Foto: TV Pink Printscreen

