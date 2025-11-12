AKTUELNO

Razotkrila drugaricu?! Matea Stanković dala svoj sud o Sofijinom ulasku i svađi sa Minom, pa otkrila da je Janićijevićevoj jedan muškarac u Beloj kući ZAPAO ZA OKO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV Printscreen, TV Pink Printscreen ||

Nije se libila da iskaže svoj stav!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', Matea Tea Stanković se oglasila putem video-poziva, te je prokomentarisala sa vodiljskim parom, Anastasijom Buđić i Jovanom Ilićem aktuelna dešavanja u Eliti.

Foto: RED TV Printscreen

Da li si ispratila Sofijin ulazak, u kakvom si ondosu sa njom?

- Super smo. Viđale smo se i čule. Oduševio me je njen ulazak u rijaliti. Ne bih sad otkrivala o čemu smo sve pričale. Minu je potkačila, Minu je potkačila i nema razlog da joj ćuti. Sofija joj je rekla šta je imala, na osnovu stvari koje je Mina u prošlosti pričala.

Mina je rekla da ima neke brojne fotografije, koje govore o Sofijinoj prošlosti, šta o tome misliš?

- U Minu nikakvo poverenje imam, ništa nema od toga.

Foto: RED TV Printscreen

Da li misliš da je Sofija ravnodušna prema Terzi, kako ti sad deluje njihov odnos?

- Sofija i Terza su se iskreno voleli, to je činjenica, a što se tiče Mine i Terze, ja ne vidim među njima neku iskrenu emociju. Ako se Sofiji desi neka iskrena ljubav u budućnosti, verujem da će se onda prepustiti, ali ćemo sve dalje videti.

Karić je rekao da nije imao komunikaciju sa Sofijom, a ona je tokom ulaska rekla pojedinim učesnicima da ih je on pozdravio. On je to demantovao na Instagramu, da je bilo kome pozdrav poslao, kako gledaš na to?

- Sigurno je u tome bila ironična.

Foto: RED TV Printscreen

Kako se osećaš kada te Miljana i Matora često pominju tokom rasprava?

- Pa, ja sam rekla šta sam imala o Miljani i svemu tome. Ona je demantovala da nije bila nikada sa nekom ženom, osim što je sa mnom imala, a ja mogu da kažem da mislim da je sigurno nekad nešto imala sa nekom ženom.

Da li ti je Sofija rekla da joj se neko dopada?

- Postoji jedna osoba koja joj je simpatična, to je sve, simpatiju nema. Sofija je veoma simpatična i harizmatična. Dobar je prijatelj i veoma je lojalna.

Foto: RED TV Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

