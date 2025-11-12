Skandal nad skandalima! Dača otkrio da Maja ne pozdravlja drugaricu već bivšeg sve vreme OVIM ZNAKOM, Asmin podivljao: Znam ja ko je to, to je Stanijin bivši! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Dača Virijević i Asmin Durdžić došli su u Rajski vrt, te su tako porazgovarali sa Drvetom mudrosti.

- Drvence mi smo došli da ti otkrijemo dve tajne, on ima neku tajnu, nije mi rekao koju, a ja ću da iznesem neku koju on ne zna da ću da iznesem - rekao je Dača.

- Ali Drvence, problem je što imam mnogo devojaka oko sebe i sve hoće da popiju. Treba nam nagrada za njegovu tajnu i za moju tajnu. Samo častim Anitu i Maju i Teodoru...Jako sam blizak sa Anitom, Anita je meni prosula priču da se loži na Luku Vujovića, ali mi je danas pokazala da se zaigrala sa mnom i imam osećaj da joj se sviđam sve više i više. Posle žurke ću da izazovem reakciju od Luke i Aneli sa Anitom - rekao je Asmin.

- Izvini Asmine, ali ne mogu prihvatiti kao tajnu tvoje mišljenje - reklo je Drvo.

- To jeste njegovo mišljenje, ali se u Odabranima desila čudna situacija, gde je Anita izljubomorisala na Maju i rekla je da ne može tako da se ponaša. Rekla je da je videla promene kod Maje, sumnja da je to zbog Asmina jer je bliža Asminu, jer sumnja da će Anita da ga preuzme...Moja tajna je da Maja već dugo vremena pozdravlja jednu drugaricu i konstantno kaže: "Evo sama pijem kafu", konstantno u Odabranima. Ja znam od Maje da to nije drugarica, nego da je u pitanju dečko s kojim je ona nešto imala spolja i ona time daje znak da joj se niko ne sviđa u kući. Meni je ona pričala o tom dečku kako je visok, crn - rekao je Dača.

- To je Stanijin bivši, šareni, ovaj što ga je Stanija volela. S njim je bila i tajno kod Bore na rođendanu - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić