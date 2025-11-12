AKTUELNO

Domaći

Skandal nad skandalima! Dača otkrio da Maja ne pozdravlja drugaricu već bivšeg sve vreme OVIM ZNAKOM, Asmin podivljao: Znam ja ko je to, to je Stanijin bivši! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Dača Virijević i Asmin Durdžić došli su u Rajski vrt, te su tako porazgovarali sa Drvetom mudrosti.

- Drvence mi smo došli da ti otkrijemo dve tajne, on ima neku tajnu, nije mi rekao koju, a ja ću da iznesem neku koju on ne zna da ću da iznesem - rekao je Dača.

pročitajte još

Ovo će biti Bebičina paklena noć: Filipu popustile kočnice, svu pažnju usmerio na Teodoru! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ali Drvence, problem je što imam mnogo devojaka oko sebe i sve hoće da popiju. Treba nam nagrada za njegovu tajnu i za moju tajnu. Samo častim Anitu i Maju i Teodoru...Jako sam blizak sa Anitom, Anita je meni prosula priču da se loži na Luku Vujovića, ali mi je danas pokazala da se zaigrala sa mnom i imam osećaj da joj se sviđam sve više i više. Posle žurke ću da izazovem reakciju od Luke i Aneli sa Anitom - rekao je Asmin.

pročitajte još

Nije mogao da se suzdrži! Bebica uplakan izleteo iz kazina (VIDEO)

- Izvini Asmine, ali ne mogu prihvatiti kao tajnu tvoje mišljenje - reklo je Drvo.

Foto: TV Pink Printscreen

- To jeste njegovo mišljenje, ali se u Odabranima desila čudna situacija, gde je Anita izljubomorisala na Maju i rekla je da ne može tako da se ponaša. Rekla je da je videla promene kod Maje, sumnja da je to zbog Asmina jer je bliža Asminu, jer sumnja da će Anita da ga preuzme...Moja tajna je da Maja već dugo vremena pozdravlja jednu drugaricu i konstantno kaže: "Evo sama pijem kafu", konstantno u Odabranima. Ja znam od Maje da to nije drugarica, nego da je u pitanju dečko s kojim je ona nešto imala spolja i ona time daje znak da joj se niko ne sviđa u kući. Meni je ona pričala o tom dečku kako je visok, crn - rekao je Dača.

pročitajte još

Oduševili se kad su ih ugledali: Nadica Ademov i Bata Laki bend stigli u Elitu, ova noć obećava! (VIDEO)

- To je Stanijin bivši, šareni, ovaj što ga je Stanija volela. S njim je bila i tajno kod Bore na rođendanu - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Odabrao sam tebe: Alibaba priznao Aniti da bi sa njom bio u vezi! (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

TO ME NE DOTIČE: Maja Marinković saznala da je Zorica ogovara na svakom koraku, pa joj se obratila! (VIDEO)

Zadruga

DALA SVOJ SUD: Miljana istakla da Maja vuče konce, sigurna u to da su Luka i Asmin spremni da se bore za njenu naklonost! (VIDEO)

Domaći

Ja ponovim njene reči, ona me DEMANTUJE! Asmin otkrio da ima taktiku u odnosu sa Aneli, pa napljuvao Luku: Sad mi je potvrdio da je devojčica! (VIDEO)

Domaći

VADILI BI SE KUTNJACI, TURPIJAO BIH JA TO JAKO... Gastoz otkrio šta bi uradio Anđeli ako ga prevari, pa priznao da li je vidi kao majku svoje dece

Domaći

MUK U KUĆI! Asmin nema komentar na Stanijin žuti karton, Kačavenda raskrinkala Anelinu aferu sa OŽENJENIM muškarcem: Pričalo se da mu je ukrala Roleks

Zadruga

Ne mogu ja da budem među devojkama jer nisam ja opcija, nego prioritet: Maja demolirala Luku, totalno ga oborila s nogu, on ne skida osmeh s lica (VID