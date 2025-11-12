Haos u kazinu: Luka izmarširao Aneli kao najgoru jadnicu, on doživeo pomračenje kad mu je opsovala mamu! (VIDEO)

Karambol!

Luka Vujović i Aneli Ahmić žestoko su se posvađali u kazinu, zbog čega je on počeo da je urla i tera je od sebe.

- Znamo se pet, šest godina - rekao je Luka.

- Ne deri se na mene, pijan si - dodala je Aneli.

- Ja pijan? Gospode - dodao je on.

- Alkoholičaru jedan - besnela je Aneli.

- Ti meni alkoholičaru? Jao, šta ja radim... Ti ćeš da mi kažeš koga ću ja da gađam, ajde mrš odavde. Ne prilazi mi večeras, kraj. Sve vidim šta radiš - govorio je Luka.

- Budaletino jedna, sram te bilo - rekla je Aneli.

- Ti samo svađu hoćeš - dodao je Luka.

- Ja sam ti rekla da ne gađaš čoveka maramicom, đubre jedno. To ružno izgleda, kamera te snima - pričala je ona.

- A nije mi ružno da mi kažeš alkoholičaru? - pitao je on.

- Koliko si bolestan - rekla je Aneli i nastavila da gunđa.

- Kažeš da mi j*beš mamu u p*čku? To mi kažeš?! Rekla si mi to - besneo je Luka.



Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: A. Nikolić