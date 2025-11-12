Alibaba gori od ljubomore! Ori se dvorište od žestoke svađe, Anita mu udarila na ego: Ajde, osvoji me! (VIDEO)

Sevaju varnice!
Asmin Durdžić ljubomorisao je Aniti Stanojlović jer se grli sa drugim muškarcima. Njih dvoje su se žestoko posvađali, a ona mu je priznala da je upozorila Boru Santanu da se više tako ne ponaša sa njom, kao što je Durdžić i tražio od nje.
- Da ili ne? - pitao je Asmin.
- Ti i ja se družimo i družićemo se. Ne znam sa kojim pravom mi ljubomorišeš - govorila je Anita.
- Da li sme da odgovori ili ne? - pitao je on.
- Grli me, ko ti brani - rekla je Anita.
- Neću. Da li ćeš da se grliš i dalje sa Borom? - dodao je on.
- Rekla sam mu - govorila je Anita.
- Ajde da završimo komunikaciju. Hoćeš li prihvatiti ili ne? - pitao je Asmin.
- Ti mene nećeš da slušaš i plašiš se mog odgovora. Ti si kukavica koja se ovde igra sa mnom, ja ti nisam ove devojke - govorila je Anita.
- Evo ja ne želim da se grliš - rekao je Asmin.
- Ne želim nije odgovor - rekla je Stanojlovićeva.
- Hoćeš da se grliš da ili ne? - pitao je Asmin.
- Evo pitaj Minu šta sam rekla - rekla je Anita.
- Nemoj da vičeš na mene, nisam ti ja Anđelo - besneo je Asmin.
- Ona je rekla Bori da ne želi da je grli i da ne želi da joj pravi neprijatne situacije - umešala se Mina.
- Treba da budeš neosvojiva tvrđava - govorio je Asmin.
- Pa ajde osvoji me - rekla je Anita.
Autor: A. Nikolić