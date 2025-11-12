Alibaba gori od ljubomore! Ori se dvorište od žestoke svađe, Anita mu udarila na ego: Ajde, osvoji me! (VIDEO)

Sevaju varnice!

Asmin Durdžić ljubomorisao je Aniti Stanojlović jer se grli sa drugim muškarcima. Njih dvoje su se žestoko posvađali, a ona mu je priznala da je upozorila Boru Santanu da se više tako ne ponaša sa njom, kao što je Durdžić i tražio od nje.

- Da ili ne? - pitao je Asmin.

- Ti i ja se družimo i družićemo se. Ne znam sa kojim pravom mi ljubomorišeš - govorila je Anita.

- Da li sme da odgovori ili ne? - pitao je on.

- Grli me, ko ti brani - rekla je Anita.

- Neću. Da li ćeš da se grliš i dalje sa Borom? - dodao je on.

- Rekla sam mu - govorila je Anita.

- Ajde da završimo komunikaciju. Hoćeš li prihvatiti ili ne? - pitao je Asmin.

- Ti mene nećeš da slušaš i plašiš se mog odgovora. Ti si kukavica koja se ovde igra sa mnom, ja ti nisam ove devojke - govorila je Anita.

- Evo ja ne želim da se grliš - rekao je Asmin.

- Ne želim nije odgovor - rekla je Stanojlovićeva.

- Hoćeš da se grliš da ili ne? - pitao je Asmin.

- Evo pitaj Minu šta sam rekla - rekla je Anita.

- Nemoj da vičeš na mene, nisam ti ja Anđelo - besneo je Asmin.

- Ona je rekla Bori da ne želi da je grli i da ne želi da joj pravi neprijatne situacije - umešala se Mina.

- Treba da budeš neosvojiva tvrđava - govorio je Asmin.

- Pa ajde osvoji me - rekla je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić