Nikad veći karambol Aneli i Luke: On joj oteo verenički prsten i zauvek odsvirao kraj, a onda je isponižavao za sve pare! Ahmićeva se guši u suzama (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Trese se imanje u Šimanovcima!

Luka Vujović besneo je na Aneli Ahmić, a onda je odlučio da joj skine prsten s ruke i sa njom zauvek stavi tačku na ljubavnu vezu.

- Ti si alkoholičarka. Kraj izmešu nas. Daj mi prsten da bacim - urlao je Luka.

- Evo ti, klošaru - dodala je Aneli.

- Raskidamo do kraja života. Ovo ti je cilj bio, da praviš žrtvu od sebe. Nemoj da si mi prišla više u životu. Šta sam ti ja? Potrčko? Skidaš prsten juče, dobacuješ Janjušu. Kraj, ništa ti ne verujem - besneo je Luka.

- Glupsone, hteo si da gađaš salvetom - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li sam te jednom uvredio? Reč nisam rekao - dodao je Luka.

- Uništio si mi noć koja mi je bila prelepa. Lažeš da sam ti rekla da ti j*bem mamu - jecala je Ahmićeva.

- Ovo što me gledaš u oči i lažeš je kraj. Završio sam s tobom jednom zauvek. Takva mi ne trebaš. Ako je ovo žena koja želi porodicu to je najveća obmana i laž. Takva nikad nećeš imati. Šta sam sve danas uradio nikad nećeš imati, išao sam u prodavnicu, namestio krevet - dodao je Luka.

- Cilj ti je da me diskvalifikuješ, a ja imam malo dete kod kuće - rekla je Aneli i izašla iz paba.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

