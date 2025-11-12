AKTUELNO

Domaći

Plače kao kiša! Aneli jeca u suzama zbog Lukinog ponašanja, Alibaba je ponovo prekinuo (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne može da suzbije emocije!

U Rajski vrt stigla je uplakana Aneli Ahmić, koja je porazgovarala sa njim o svađi sa Lukom Vujovićem.

- Zdravo lepotice moja, kakve su ovo suze - pitalo je Drvo.

- Meni i Luki je danass devet meseci veze, pili smo i u momentu je uzeo maramicu, krenuo je da pogodi klavijaturistu da mu se javi, jer ga poznaje. Počelo je opet njegovo ludilo, počeo je da psuje, jako mi je teško. Toša me je malo umirio i nasmejao me je, došla sam ovde kod tebe da ti kažem da mi je teško - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Anelin razgovor sa Drvetom je prekinuo Asmin Durdžić.

- Ja ne želim da plače majka mog deteta i moja bivša devojka i želim da sa mnom deli probleme. Ovaj momak Luka je stvarno voli, ali ona njega ne voli. Šta ti je Aneli, pričaj - rekao je Asmin.

- Pričam sa Drvetom, da, želim da napustiš - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je Asmin napustio Rajski vrt, Aneli je nastavila razgovor sa Drvetom.

- Po čemu je ova svađa drugačija od prethodnih - pitalo je Drvo.

- Zato što je Luka prebacio, uzeo je prsten da baci, strgao mi ga je s ruke. Želim samo da izađem iz svega ovoga i da se vrati ona ja! Ja sam prošle godine bila vesela...Htela sam da te zamolim da legnem i da idem da spavam, ne želim da gledam Luku večeras - plakala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Draga moja Aneli, ukoliko se ne osećaš dovoljno dobro da bi bila na žurci, naravno da možeš otići - reklo je Drvo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

