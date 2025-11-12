Karambol u Rajskom vrtu! Anita podivljala zbog Asminovog ponašanja, on odsvirao kraj prijateljstvu (VIDEO)

Šok!

Anita Stanojlović, Dača Virijević i Asmin Durdžić došli su u Rajski vrt, te su tako napravili rusvaj.

- Drvence, imam problem. Asmin mi ne da da se družim ovde sa ljudima, samo mi ljubomoriše - rekla je Anita.

- Nije tačno, ti si prva ljubomorisala, rekla si mu da ide kod Maje - rekao je Dača.

- Ja mislim da se Asminu sviđa Maja i da joj tera inat sa mnom. To nije istina, Asmin je mene zvao da sedim kod njega, ja neću da me svrstava u koš sa drugim ljudima. Ne da mi da se družim s Borom, jer je ljubomorisao - rekla je Anita.

- Asmin je ljubomorisao na Boru i Anita je rekla Bori da je ne grli - rekao je Dača.

- Ja sam sa njegovom devojkom okej, imamo zajedničku drugaricu, ja kažem da ću da tešim Lukicu, on mi pravi problem - rekla je Anita.

- Anitina tajna je da joj se sviđa Luka, sve ja znam, sve tajne - rekao je Dača.

- Nemoj da si mi se obratio, Maja priča da i nju proganjaš...On tera inat Maji preko mene - rekla je Anita.

- Ja sada idem, nemoj da mi prilaziš do kraja rijalitija - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić