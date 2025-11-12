AKTUELNO

Domaći

Ma ne plačem mama, ne rade to muškarčine: Đukić sve vreme đipa s Teodorom, provocira Bebicu ovom numerom?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

Filip Đukić sve vreme je plesao sa Teodorom Delić, a ovom prilikom došao je do DJ Nebe kod kog je naručio pesmu Prljavog kazališta "Ne zovi, mama, doktora", te je tako počeo da pleše još jače i brže.

Na korak do poljupca! Sevaju varnice u kazinu između Đukića i Teodore, ona ne da da je poljubi (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

U jednom momentu, on je zaplesao sa Teodorom, a krenuo je i deo za koji su mnogi protumačili da je provokacija koja je upućena Nenadu Macanoviću Bebici.

Hitno reagovalo obezbeđenje: Miljana napravila karambol Ivanu! (VIDEO)

- Ma ne plačem mama, ne rade to muškarčine - glasio je deo pesme, a da li je ovo provokacija, ostaje nam da saznamo, a kako je ovo izgledalo, pogledajte OVDE!

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

