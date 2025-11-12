AKTUELNO

Tenzija raste! Bebica sačekao Teodoru, pa je napao u garderoberu: Ovo ćeš napolju da mi objasniš, je l' si me čula?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Nenad Macanović Bebica došao je do garderobera, te je tako napao Teodoru Delić zbog ponašanja.

Nizak udarac! Teodora žestoko potkačila sve 'utorak devojke' (VIDEO)

- Ovo ćeš sve da objasniš, je l' si čula?! Ja hoću da umrem druže, ovo nisam zaslužio od tebe! Kad ćemo da pričamo?! Je l' se na taj način hladi glava, kao što radiš večeras - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Skinuo si, neću da se svađam s tobom. Ja nemam dečka, ja sam slobodna - rekla je Teodora.

- Napolju ćeš sve da mi objasniš! Šta ti znači da skinem naočare?! - rekao je Bebica.

Reč struke: Maja i Janjuš dali sud o ljubavnim jadnima Nenada Macanovića Bebice! (VIDEO)

- Je l' možeš da me pustiš?! Ja neću da pričam s tobom - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da te pustim?! E važi, samo da mi objasniš, ništa me više ne intresuje - rekao je Bebica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

