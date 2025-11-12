Tenzija raste! Bebica sačekao Teodoru, pa je napao u garderoberu: Ovo ćeš napolju da mi objasniš, je l' si me čula?! (VIDEO)

Haos!

Nenad Macanović Bebica došao je do garderobera, te je tako napao Teodoru Delić zbog ponašanja.

- Ovo ćeš sve da objasniš, je l' si čula?! Ja hoću da umrem druže, ovo nisam zaslužio od tebe! Kad ćemo da pričamo?! Je l' se na taj način hladi glava, kao što radiš večeras - rekao je Bebica.

- Skinuo si, neću da se svađam s tobom. Ja nemam dečka, ja sam slobodna - rekla je Teodora.

- Napolju ćeš sve da mi objasniš! Šta ti znači da skinem naočare?! - rekao je Bebica.

- Je l' možeš da me pustiš?! Ja neću da pričam s tobom - rekla je Teodora.

- Da te pustim?! E važi, samo da mi objasniš, ništa me više ne intresuje - rekao je Bebica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić