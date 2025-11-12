AKTUELNO

Domaći

Ori se Bela kuća! Bebica ponovo zaratio sa Teodorom, ona zaurlala na njega (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos na sve strane!

Nenad Macanović Bebica došao je ponovo do Teodore Delić na kauč, te je tako započeo sukob sa njom.

pročitajte još

Sukob za sukobom! Miljana Kulić dočekala svoje, pa natrljala na nos sve Bebici (VIDEO)

- Sve me intresuje da mi objasniš, kada budeš htela da pričamo, pričaćemo, si čula. Video sam ko sve i šta ti radi ovde, sve smo se dogovorili. Imaš pravo da budeš srećna, podržaću te u svemu - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene je majka prisiljavala da budem s tobom da prebolim Zolu - rekla je Miljana.

- Važi, sve si u pravu, mene to ne zanima, ne intresuješ me, pričaš u prazno - rekao je Bebica.

pročitajte još

Nije mogla da prećuti! Teodora čula šta Bebica priča okolo, pa ga oduvala za sva vremena (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Hajde pusti me, ako budem htela - rekla je Teodora.

- A pričaćemo napolju kada ti vratim stvari sve, pasoš kada ti vratim, pasoš ti je ostao kod kuće, tako da, to je to, jer ovo što radiš je jezivo, ali je to tvoja sreća - rekao je Bebica.

pročitajte još

Saga ne prestaje! Bebica nastavlja da prati Teodoru u stopu, ona besni: Rekla sam ti da me pustiš (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne znam šta ti nije jasno da me pustiš. Onda beži u pi*ku materinu, skloni mi se s očiju, pusti me čoveče - zaurlala je Teodora.

pročitajte još

Tenzija raste! Bebica sačekao Teodoru, pa je napao u garderoberu: Ovo ćeš napolju da mi objasniš, je l' si me čula?! (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ori se Bela kuća: Mateja zaratio s Kačavendom i Mićom, pljušte uvrede na sve strane (VIDEO)

Zadruga

Ori se Bela kuća: Miljana otkopala ratne sekire s Aneli, pljušte prozivke na sve strane (VIDEO)

Zadruga

ORI SE BELA KUĆA! Luki pala roletna što Aneli potencira svađu s Terzom, umalo PUKLA TIKVA zbog Đedovića (VIDEO)

Domaći

ORI SE U PINKOVIM ZVEZDAMA! Karleuša i Desingerica ponovo u raspravi, ona zaurlala iz sveg glasa: Menadžeri su krpelji koji uzimaju od pevača dušu i k

Zadruga

ORI SE SOBA! Ša u novom sukobu sa Mionom, poručio joj da ne peva na žurkama jer je NESIGURNA, ona zaurlala: Da sam htela da se svađam... (VIDEO)

Zadruga

Ori se spavaća soba! Aneli zaurlala na Luku, on joj zapretio: Još jednom mi oca uzmi u usta... (VIDEO)