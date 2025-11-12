Ori se Bela kuća! Bebica ponovo zaratio sa Teodorom, ona zaurlala na njega (VIDEO)

Haos na sve strane!

Nenad Macanović Bebica došao je ponovo do Teodore Delić na kauč, te je tako započeo sukob sa njom.

- Sve me intresuje da mi objasniš, kada budeš htela da pričamo, pričaćemo, si čula. Video sam ko sve i šta ti radi ovde, sve smo se dogovorili. Imaš pravo da budeš srećna, podržaću te u svemu - rekao je Bebica.

- Mene je majka prisiljavala da budem s tobom da prebolim Zolu - rekla je Miljana.

- Važi, sve si u pravu, mene to ne zanima, ne intresuješ me, pričaš u prazno - rekao je Bebica.

- Hajde pusti me, ako budem htela - rekla je Teodora.

- A pričaćemo napolju kada ti vratim stvari sve, pasoš kada ti vratim, pasoš ti je ostao kod kuće, tako da, to je to, jer ovo što radiš je jezivo, ali je to tvoja sreća - rekao je Bebica.

- Ja ne znam šta ti nije jasno da me pustiš. Onda beži u pi*ku materinu, skloni mi se s očiju, pusti me čoveče - zaurlala je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić