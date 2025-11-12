AKTUELNO

Teodora i Đukić skinuli rukavice! Odigrali igru istine, pa sve priznali jedno drugom: Se sećaš kada si kao izašla iz vecea... (VIDEO)

Sevaju varnice na sve strane!

Teodora Delić i Filip Đukić osamili su se u izolaciji, tesu tako započeli svoju Igru istine.

- Zašto se baš mene izdvojio kao devojku s kojom bi mogao da budeš u vezi - pitala je Teodora.

- Ne računamo izgled, rekao sam Terzi da si mnogo gotivnija i simpatičnija nego što jesi, tada bila, kada si bila u vezi. Nešto mi je govorilo da si takva - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa je l' tako ili nije - pitala je Teodora.

- Pa da, a i oči, tvoje oči - rekao je Filip.

- Moje oči su ti govorile to - rekla je Teodora.

- Imala si one veštačke trepavice, tada mi se nisi svidela - rekao je Đukić.

- Znam, je l' moguće da pričaš ljudima da bih ja čula?! Rekao si tada: "Kako mrzim kada ove devojke stave veštačke trepavice" - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Od kada ti se sviđam - pitao je Đukić.

- Au je*ote, od kad. Od kada se i ja tebi sviđam. Šta rokćeš, znaš - rekla je Teodora.

- Evo pitanje, od kada ja tebi - pitala je Teodora.

- Pa prva nedelja - rekao je Filip.

- Dobro, neću ništa da demantujem - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li je pesma koja je puštena, ova sada, kako se zove beše, kao što si pustio ti na radiju, pa su te pitali da li si posvetio neku pesmu?! Ona pesma: "Nije za nju, nije za nju" - rekla je Teodora.

- Dino Dvornik?! A ne, to je Oliver Mandić, nije to za tebe - rekao je Filip.

- Što si lagala da se ne gledamo? - pitao je Đukić.

- Što sam lagala?! Znači ti daješ automatski odgovor da smo se gledali. Lagala sam zato što mi je bilo neprijatno - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znam, video sam - rekao je Filip.

- Ja čim tamo zaštekam i ne umem da izgovorim jednu prosto-proširenu rečenicu, znači da mi je neprijatno - rekla je Teodora.

- Od kog tačno trenutka si ti uhvatio te neke poglede i to, tu hemiju neku - pitala je Delićeva.

- Prve nedelje je*ote, ne znam koji je dan tačno bio, je*iga...Se sećaš kada si kao izašla iz vecea, ne, to je bilo posle, kada su vrata ostala otvorena pa si se vratila kao da zatvoriš, pa si me gledala dok si zatvarala vrata - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sećam se - rekla je Teodora.

- To je primer, ali ovo je bilo pre - rekao je Filip.

- Da li se ti sećaš, kako da te pitam kada se ni ja ne sećam koji je dan to bio (smeh). Da li ti je isti osećaj i stojiš iza svega što si rekao vezano za mene i sada posle našeg razgovora i komunikacije - pitala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, isti...Sad bih te zagrlio, ali bi ispalo nešto treće, tako da neću...Samo bih te zagrlio, jer pod jedan, neću ta "utorak" sr*nja, pod dva, ne gledam te tako, jer da te gledam, cimao bih te drugačije...Zapravo, kada bih te zagrlio, tako bih i zaspao - rekao je Filip.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

