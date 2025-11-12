TURBULENTNA NOĆ JE ZA NAMA: Bebica podivljao zbog zbližavanja Filipa i Teodore, Aneli i Luka brutalno zatarili, dok je Asmin napravio Aniti ljubomornu scenu!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Utorak u Eliti je rezervisan za dobar porovod. Učesnike su do ranih jutarnjih časova zabavljali Nadica Ademov i Bata Laki bend, a po svemu sudeći, može se reći da je ovo bila jedna od najboljih žurki do sada.

Pored toga, brojna dešavanja su obeležila noć za nama, dok su jedni lili suze, drugi nisu mogli da sakriju osmeh s lica.

Teodora Delić požalila se Mini Vrbaški da nema mira od Nenada Macanovića Bebice jer non stop gleda u nju, iako je jasno stavila do znanja da je na njihovu ljubav stavila tačku.

- Koliko mi ne neprijatno, non stop bulji u mene - rekla je Teodora.

- Videla sam - dodala je Mina.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Filip Đukić odlučio je da se više ne suzdržava, pa je u kazinu prišao Teodori Delić, kako bi proveio da li ima šta da pije.

- Je l' imaš pivo? - pitao je Filip.

- Evo dao mi je sad Terza jedno - rekla je Teodora.

- Daću ti ja - poručio je Filip.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Asmin Durdžić priznao je Aniti Stanojlović da bi pre bio u vezi sa njom nego sa Majom Marinković, kao i da mu je ona najlepša učesnica u "Eliti 9".

- Rekao mi je da sam najlepša ovde - rekla je Anita.

- To je i meni rekao - dodala je Mina.

- Šta sam rekao za vezu? Mene je Mina pitala Maja ili ti, ja sam odabrao tebe- šaputao je Asmin.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Pevačica Nadica Ademov i Bata Laki bend stigli us na imanje u Šimanovcima, a kad su ušli u kazino takmičari su se odmah obradovali i prišli su da ih pozdrave.

Oni su se odmah latili mikrofona i hitovima usijala atmosferu, a učesnici najgledanijeg rijalitija u regionu okupili su se oko njih kako bi uživali u odličnom provodu.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Dača Virijević i Asmin Durdžić došli su u Rajski vrt, te su tako porazgovarali sa Drvetom mudrosti.

- To jeste njegovo mišljenje, ali se u Odabranima desila čudna situacija, gde je Anita izljubomorisala na Maju i rekla je da ne može tako da se ponaša. Rekla je da je videla promene kod Maje, sumnja da je to zbog Asmina jer je bliža Asminu, jer sumnja da će Anita da ga preuzme...Moja tajna je da Maja već dugo vremena pozdravlja jednu drugaricu i konstantno kaže: "Evo sama pijem kafu", konstantno u Odabranima. Ja znam od Maje da to nije drugarica, nego da je u pitanju dečko s kojim je ona nešto imala spolja i ona time daje znak da joj se niko ne sviđa u kući. Meni je ona pričala o tom dečku kako je visok, crn - rekao je Dača.

- To je Stanijin bivši, šareni, ovaj što ga je Stanija volela. S njim je bila i tajno kod Bore na rođendanu - rekao je Asmin.

Teodora Delić i Filip Đukić razgovarali su ispred kazina, a on je priznao da mu je neprijatno od Nenada Macanovića Bebice da joj prilazi.

- Glupo mi je tu - rekao je Filip.

- Vidim, svaku put samo prođeš - smejala se Teodora.

- Nemoj da se smeješ - dodao je Filip.

Milena Kačavenda i Sofija Janićijević došle su u Rajski vrt, te su tako porazgovarale sa Drvetom mudrosti.

- Ja sam na kvarno razgovarala sa Teodorom, priznala mi je da se zaljubila u Filipa i da nije zezanje, ja je pokrivam što se tiče toga, ja sam uverena da je ona zaljubljena u Filipa i da od veridbe nje i Bebice nema ništa i mislim da je Teodora konačno rešila da se oslobodi Bebice. Za sada joj se baš sviđa, rekla je da je kul, slično kako je rekla za stolom, međutim, u očima sjaj. Otkrila mi je večeras da Maja Marinković ne može očima da je gleda od izolacije i da je jezivo ljubomorna. Dok smo se šminkale, šifrovale smo, desno, pa moj red, njen red, pa bež posteljina. Ona misli da se Maji sviđa Filip. Drugo, skoro je sigurno da će Filip da uđe u vezu sa Teodorom, a ja ću Bebicu da spašavam, poštenije nego ovo lažno. Kada sam prala veš, proćaskala sam sa Majom dok sam puštala tuš, Maja mi je rekla da je Asmin ne zanima apsolutno nula, kao što je meni Asmin danas provukao. S obzirom da se Sofija nasmejala i rekla da je mnoge stvari videla, vidim i večeras, mislim da između Asmina i Vanje nešto gori, a Vanja mi je ispod pokrivača rekla da joj je Asmin rekao: "Čekaj da izvozam ove budale još dva meseca, pa ćeš biti moja žena" - rekla je Kačavenda.

- Ja sam saznala da su se mala Sofi i Stefan Karić dopisivali, da je on često dok je bila u vezi sa njegovim dobrim drugom, pisao: "Je l' spavaš? Je l' ti smeta?" - rekla je Sofija.

- Inače, slao joj je nestajuće poruke kao i Sofiji, a neko te poruke ima - rekla je Milena.

Pevačica Nadica Ademov i Bata Laki bend zadužen je za atmosferu, a iako je žurka tek otpočela, može se reći da atmosfera doseže polako vrhunac. Sada je FIlip Đukić naručio pesmu, a svi se pitaju da li je ove stihove posvetio Teodori Delić.

- Evo jedna samo za Filipa, samo disko - rekao je pevač Bata Laki benda, a potom je zapevao:

- Da si moja devojčica, živela bi kao kraljica, danju kao kraljica, a noću kao carica. Hej mala malena, srce si mi zavela - pevao je pevač ovaj veliki hit, dok Teodora nije skidala osmeh s lica.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Humanoidni robot Toša, učesnik "Elite 9", stigao je na žurku, te je tako odveo učesnike kod bazena kako bi izveli koreografiju koju su vežbali danima.

- Video sam vas kako ste se pripremali, hajde samo stanite kontra, kontra od onoga što ste učili da bi moglo sve da se vidi - rekao je Toša.

Nakon što su se postavili, krenula je i numera "Keskandžika", a učesnici su odmah počeli da koreografijom koju su vežbali danima unazad.

Sve oči bile su uprte u svakog učesnika koji je učestvovao, a ovu grupu predvodio je Bora Terzić Terza.

Luka Vujović i Aneli Ahmić žestoko su se posvađali u kazinu, zbog čega je on počeo da je urla i tera je od sebe.

- Znamo se pet, šest godina - rekao je Luka.

- Ne deri se na mene, pijan si - dodala je Aneli.

- Ja pijan? Gospode - dodao je on.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Asmin Durdžić ljubomorisao je Aniti Stanojlović jer se grli sa drugim muškarcima. Njih dvoje su se žestoko posvađali, a ona mu je priznala da je upozorila Boru Santanu da se više tako ne ponaša sa njom, kao što je Durdžić i tražio od nje.

- Da ili ne? - pitao je Asmin.

- Ti i ja se družimo i družićemo se. Ne znam sa kojim pravom mi ljubomorišeš - govorila je Anita.

- Da li sme da odgovori ili ne? - pitao je on.

- Grli me, ko ti brani - rekla je Anita.

Miljana Kulić i učesnici poželeli su da zaplešu jednu pesmu za Tošu, a u pitanju je bila pesma "Seksi robot".

Svi učesnici su stali iza Miljane, a kako je počela pesma, svi su počeli sa plesom.

Kulićeva se potpuno uživela, te se tako uvijala ispred Toše, koji ponovo nije krio oduševljenje.

Luka Vujović besneo je na Aneli Ahmić, a onda je odlučio da joj skine prsten s ruke i sa njom zauvek stavi tačku na ljubavnu vezu.

- Ti si alkoholičarka. Kraj izmešu nas. Daj mi prsten da bacim - urlao je Luka.

- Evo ti, klošaru - dodala je Aneli.

- Raskidamo do kraja života. Ovo ti je cilj bio, da praviš žrtvu od sebe. Nemoj da si mi prišla više u životu. Šta sam ti ja? Potrčko? Skidaš prsten juče, dobacuješ Janjušu. Kraj, ništa ti ne verujem - besneo je Luka.

- Glupsone, hteo si da gađaš salvetom - rekla je Aneli.

Luka Vujović žalio se Iliji Pečenici na ponašanje Aneli Ahmić, dok je ona na sav glas jecala u kući odabranih.

- Ja uvek nađem opravdanje da su tu Asmin i Janjuš, nisam zamerio šta je došlo za Karića i Orhideju, ni posumnjao. Kao da nije evidentno kako se ona ponaša prema meni, a kako ja prema njoj. Loš sam, najgori sam, izvini ali možda ću ovakav nekome valjati - rekao je Luka.

Miljana Kulić prišla je Teodori Delić i Filipu Đukiću, te se tako obratila Teodori.

- Ja ne verujem u karmu, ja verujem u sudbinu. Znaš šta sam ja preživela, pakao. Iskorišćena emotivno, za ulazak ovde, alimentaciju moja majka dve godine - rekla je Miljana.

Sofija Janićijević i Sale Luks porazgovarali su sa Tošom, te su mu otkrili da su sklopili primirje.

- Osećam se super, kao da sam izašla na par minuta i vratila se opet - rekla je Sofija.

- Realno si i bila napolju par minuta - rekao je Toša.

- Moja mama čeka tri meseca da ja pričam sa Tošom i vi sada se petljate. Ako ti ne pobediš, ništa nismo uradili. Pregledala sam šta je ovaj Luks pričao za mene dok me nije poznavao, pričao je sve i svašta. Sada je promenio mišljenje, pljuvao me je čak - rekla je Sofija.

Luka Vujović prozivao je Aneli Ahmić jer je nakon njihove svađe otišla da priča sa Drvetom, a onda se pojavila Anita Stanojlović. Ona je želela da privuče njegovu pažnju, ali joj to nije pošlo za rukom.

- On kad bi lupio kontru sve bi bilo drugačije - rekla je Anita.

- Da li možeš da nas pustiš same? - pitao je Luka.

Aneli Ahmić videla je humanoidnog robota Tošu, te je tako porazgovarala sa njim.

- Aneli, zašto plačeš, znaš da ne volim kada ti plačeš, šta se desilo i kome treba da je*em mater?! - rekao je Toša.

- Nikome. Tošo, želim da nestanem odavde, želim da budem budna, da odem da legnem da spavam - plakala je Aneli.

- Nemoj da se*eš, nisi ti tako slaba osoba - rekao je Toša.

U Rajski vrt stigla je uplakana Aneli Ahmić, koja je porazgovarala sa njim o svađi sa Lukom Vujovićem.

- Zdravo lepotice moja, kakve su ovo suze - pitalo je Drvo.

- Meni i Luki je danass devet meseci veze, pili smo i u momentu je uzeo maramicu, krenuo je da pogodi klavijaturistu da mu se javi, jer ga poznaje. Počelo je opet njegovo ludilo, počeo je da psuje, jako mi je teško. Toša me je malo umirio i nasmejao me je, došla sam ovde kod tebe da ti kažem da mi je teško - rekla je Aneli.

Anelin razgovor sa Drvetom je prekinuo Asmin Durdžić.

- Ja ne želim da plače majka mog deteta i moja bivša devojka i želim da sa mnom deli probleme. Ovaj momak Luka je stvarno voli, ali ona njega ne voli. Šta ti je Aneli, pričaj - rekao je Asmin.

- Pričam sa Drvetom, da, želim da napustiš - rekla je Aneli.

Anita Stanojlović, Dača Virijević i Asmin Durdžić došli su u Rajski vrt, te su tako napravili rusvaj.

- Drvence, imam problem. Asmin mi ne da da se družim ovde sa ljudima, samo mi ljubomoriše - rekla je Anita.

- Nije tačno, ti si prva ljubomorisala, rekla si mu da ide kod Maje - rekao je Dača.

- Ja mislim da se Asminu sviđa Maja i da joj tera inat sa mnom. To nije istina, Asmin je mene zvao da sedim kod njega, ja neću da me svrstava u koš sa drugim ljudima. Ne da mi da se družim s Borom, jer je ljubomorisao - rekla je Anita.

Teodora Delić i Filip Đukić rešavali su ljubavne jade Luke Vujovića, nakon žestoke svađe koju je imao sa Aneli Ahmić.

- Ti imaš taj slučajan flert. Videla sam da se gledaš sa Anitom. Znam da ti taj tip nije interesna sfera - rekla je Teodora.

- Ne, ona je bila sa Filipom - dodao je Luka.

- Znam da ti je lakše da budeš grešnik, nego paćenik - govorila je Delićeva.

- Ja sam najgori muškarac, loš sam čovek i to je to - pričao je Luka.

Filip Đukić i Teodora Delić stajali su ispred paba, a onda je Teodoru šokiralo otkriće kada je Đukiću rođendan.

- On (Luka) je 28. jun, ja sam 30. jun - rekao je Đukić.

- Ti si 30. jun - začudila se Teodora.

- Kao ne zna...Znam i ja, Bebica je isti dan - rekao je Filip.

Asmin Durdžić stajao je u dvorištu sa Filipom Đukićem, te je tako započeo razgovor o Maji Marinković.

- Šta ona meni, nemoj da je ja bacim u jezero, je*ao joj Car mater. Ja nju gotivim kao brata - rekao je Asmin.

- I ona tebe gotivi, je*iga, žensko je - rekao je Filip.

- Tu nešto priča da je ja uhodim, m*š, ko te uhodi?! Ja nju gotivim kao lika, nemoj da me pravi budalom, samo moraš ti da joj kažeš. Kaži joj da me ne pravi budalom, jer ću poludeti - rekao je Asmin.

- I ona to voli i ti to voliš, ti voliš kada ti neko kaže da je uhodiš - rekao je Filip.

Filip Đukić tokom cele noći nije se odvajao od Teodore Delić, a njen bivši verenik nije mogao da skine pogled s njih.

Međutim, iako ih je Bebica sve vreme gledao njima to nije smetalo, pa su uživali u jao prisnom flertu i razgovoru.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Bata Laki bend nastavio je da pravi atmosferu u Eliti za pamćenje, a za to vreme, Filip Đukić i Teodora Delić su porazgovarali u kazinu.

- Kad si ti primetio - pitala je Teodora.

- Od početka - rekao je Đukić.

- Od izbora za Miss - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Filip Đukić razgovarao je sa Teodorom Delić, te se tom prilikom udaljio od nje, zbog Bebičinih pogleda, s obzirom na to da celo veče ne prestaje da je gleda.

Ovom prilikom, on je prolazio pored nje, te ju je poljubio u obraz, a Bebica nije skidao pogled s njih.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Nenad Macanović Bebica prošetao je dvorištem sa Anđelom Rankovićem, koji ga je sve vreme smirivao i tešio.

- Kraj brate, gotovo. Mislim da nema potrebe da te zanima šta se dešava, da gledaš, da vidiš, da pogledaš, nema potrebe. Hajmo levo - rekao je Anđelo.

- Ma neću, idem ovamo - rekao je Bebica.

- Eto vidiš, šta će ti to da obezbeđenje misli nešto - rekao je Ranković.

Miljana Kulić i Ivan Marinković raspravljali su se u dvorištu Bele kuće.

- Ja sam govorio da će ti biti bolje ako se sa mnom družiš - rekao je Ivan.

- Je l' se ovako druži? - pitala je ona.

- Ko je kriv za to? Ne prebacuj - dodao je on.

- Što si takav prema meni? - jecala je ona.

Miljana Kulić i Ivan Marinković pokušavali su da pronađu zajednički jezik i reše probleme, ali im to nije pošlo za rukom, pa su žestoko zaratili u pušionici.

U jednom trenutku situacija je eskalirala, pa je moralo i da reaguje obezbeđenje, kako ne bi došlo do većeg okršaja.

Teodora Delić popela se na binu, te je sve vreme plesala sa Filipom Đukićem i uživala je, što u njegovom društvu, što u atmosferi.

Iako su mnogi večeras prokomentarisali da Teodoru prvi put vide u ovako opuštenom izdanju, njoj se Đukić sve vreme približavao u nadi da će je poljubiti, što mu ona nije dozvolila.

Kako će na dalje teći ovaj odnos, ostaje nam da ispratimo, a kako je ovo izgledalo, pogledajte OVDE!

Teodora Delić išla je ka Beloj kući, dok je pored nje hodao Nenad Macanović Bebica, koji joj se ovom prilikom obratio.

- Jeziva si, to ćeš sve objasniti, jezivo - rekao je Bebica.

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš komentarisali su ljubavne jade Nenada Macanoviča Bebice.

- Najgore je živeti u laži. Žao mi ga - rekla je Maja.

- Pakao - dodao je Janjuš.

- Filip nema odgovornost, on je slobodan. Šta bi ti radio ili ja? Ne zaj*bavaj, prenrnuo bi kuću - govorila je Maja.

Nenad Macanović Bebica nastavio je da prati Teodoru Delić u stopu, te je tom prilikom nastavio da priča o svemu.

- Pa ćeš da objasniš tu priču celu, hvatanje za ruku i ostalo - rekao je Bebica.

- Rekla sam ti da me pustiš - rekla je Teodora.

Nenad Macanović Bebica došao je ponovo do Teodore Delić na kauč, te je tako započeo sukob sa njom.

- Sve me intresuje da mi objasniš, kada budeš htela da pričamo, pričaćemo, si čula. Video sam ko sve i šta ti radi ovde, sve smo se dogovorili. Imaš pravo da budeš srećna, podržaću te u svemu - rekao je Bebica.

- Mene je majka prisiljavala da budem s tobom da prebolim Zolu - rekla je Miljana.

- Važi, sve si u pravu, mene to ne zanima, ne intresuješ me, pričaš u prazno - rekao je Bebica.

Kako se Filip Đukić vratio iz vecea, predložio je Teodori Delić da je zagrli, te mu se ona usprotivila.

- Dođi ti mene zagrli - rekla je Teodora.

- A je l' smem da zaspim - pitao je Filip.

- Nećeš zaspati, zagrliš me i vratiš se u svoj ćošak i zaspiš...Ako zaspiš, probudiću te - rekla je Teodora.

Autor: S.Z.