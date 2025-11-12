AKTUELNO

Želeo sam da se zagrlimo, nije mi ista kao sve: Đukić ponovo vinuo Teodoru u nebesa i izdvojio je od svih, ona ogolila dušu i priznala simpatije! (VIDEO)

Preokret!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Teodoru Delić koja je odgovorila na sva škakljiva pitanja o odnosu sa Filipom Đukićem, ali i raskidu s Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Teodora sinoć si bila jako prisna s Filipom, kakav je tvoj prvi osećaj? - upitao je Bora.

Palo suočavanje: Maja i Teodora rešile da isteraju sve na čistac, zbog ovog takmičara su bile u svađi! (VIDEO)

- Igrali smo prisnije, radila sam šta mi prija i totalno sam se opustila - rekla je Teodora.

- Čuli smo da si ti Filipu priznala osećanja - rekao je Bora.

- Osećanja ne, ali obostrano dopadanje da - rekla je Teodora.

- Koliko se opustila? - upitao je Bora.

- Ne planiram ništa, sve je spontano i radim ono što osećam. Sinoć je bila ta situacija i Toša me pitao. Istina je da smo se grlili sinoć, ali ništa više od toga - rekla je Teodora.

NA SEDMOM NEBU: Teodora otkrila Toši detalje druženja sa Filipom u izolaciji! (VIDEO)

- Ja sam primetio da je ovde malo drugačija situacija s drugim devojkama. Vidim da si pustio vreme i očigledno je istina da si je izdvojio od drugih devojaka - rekao je Dača.

- Naravno, rekao sam to - rekao je Đukić.

- Meni imponuje, sinoć smo čak i pričali o tome. Mislim da su gledaoci sve čuli - rekla je Teodora.

- Toša mi je rekao da ste igrali igru istine i da si rekla da nisi htela da priznaš da se gledate jer ti je bilo neprijatno - rekao je Dača.

- Bilo mi je neprijatno od toga što je tu pored mene Nenad - odgovorila je Teodora.

- Zašto si se verila u nedelju? - upitao je Bora.

Nije Teodora vrana! Đukić dao sve od sebe da je smuva, ona neće da bude nova 'utorak devojka' (VIDEO)

- Zato što sam imala emocije, ali rekla sam: ''DA'' zato što smo dug period zajedno i jer sam izgradila neke emocije. Ne mogu da budem s nekim dve godine, a da nemam apsolutno nikakvu emociju - rekla je Teodora.

- Ima li nade za pomirenje s Bebicom? - upitao je Dača.

- Iskreno posle ovoga svega, ne osećam da će biti bilo kakvo pomirenje. Bilo je dobacivanja sinoć i gledanja, videla sam da plačem, ali šta da kažem - rekla je Teodora.

- Gde ćeš ti spavati kad se budeš vratila iz izolacije? - upitao je Bora.

- Jeste neprijatno i nije normalno da ležimo jedno pored drugog, ali nisam razmislila. Neću nikome da se sklanjam - rekla je Teodora.

Danas je izgledalo kao ljubomorisanje: Dača hoće da zna šta Anita hoće od Alibabe, sumnja da sa njim tera inat Anđelu! (VIDEO)

- Filipe je l' ti je bilo u jednom momentu neprijatno? - upitao je Dača.

- To sam rekao na početku sinoć jer je čovek sedeo i buljio u nas - rekla je Teodora.

- Filipe kakvo je bilo to grljenje u istom krevetu? - upitao je Dača.

- Teodora je ušla i rekla da igramo igru istine, ja sam je pitao da se zagrlimo i rekao sam da neće biti više osim toga, ona nije htela i ja sam je ubedio. Ljubili smo se u obraz i to je to. Meni da nije bilo lepo, ne bih to radio tako da sam uživao - dodao je Đukić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

