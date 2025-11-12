Kome bre ti mafijaš? Kačavenda i Vanja tresu pušionicu urlicima, drami zbog pića nema kraja! (VIDEO)

Tek sledi rat!

Milena Kačavenda i Vanja Živić nastavile su svoj žestok sukob nakon radija i u pušionici, kada su sve vreme pokušavale da isprave krive drine i dokažu jedna drugoj ko je u pravu.

- Ja sam u šoku - rekla je Vanja.

- Zašto sinoć nisi rekla: ''Izvini Vanja'' - rekla je Milena.

- Zašto si ti sinoć ušla i pravila haos? - upitala je Vanja.

- Je l' možeš da me slušaš? - upitala je Milena.

- Ajde j*bote, samo ti pričaš - rekla je Vanja.

- Šta se d*reš, šta mafijaš? - upitala je Milena.

- Zato što hoću da rešimo, mene može da povredi od tebe, a od drugih ne - rekla je Vanja.

- Ma što si mi onda rekla s*saj k*rac? - upitala je Milena.

- Ma vau, pa to kažem svakom drugom. Ja sam čak i Sofiji rekla jadnice - rekla je Vanja.

- Ti se obraćaš Sofiji, a ne meni iako smo nas dve ušle zajedno. Što mene nisi pitala nego Sofiju? Otišle smo kod Drveta, nismo pominjale tvoju tajnu - rekla je Milena.

- Nerviraš me, moram da se derem. Koje su to fore? - upitala je Vanja.

- Mi smo izašle odatle i otišle kod Mine - rekla je Milena.

Autor: N.Panić