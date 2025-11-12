AKTUELNO

Domaći

Svaku žurku me po celu noć gleda: Alibaba priznao da otkida na Maju, pa doneo odluku da od sutra totalno promeni frizuru! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ko bi rekao?

Asmin Durdžić otkrio je Bori Santani i Aleksandri Jakšić da će sutra tražiti od Maje Marinković da ga ošiša na ćelavo, ali je Jakšićka uspela da ga navuče i da prizna da mu se Maja dopada.

- Sutra ću reći Maji da me ošiša na ćelavo - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Odnos im već zahladneo? Đukiću i Teodori ponestalo tema za razgovor, on brže-bolje otišao na spavanje! (VIDEO)

- Majke ti? Ona je frizerka - rekla je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stvarno? Hoću da me ošiša na ćelavo, ja sam već bio ćelav i pravimo šou - rekao je Alibaba.

- Sviđa ti se Maja je l'? - upitala je Jakšićka.

- Sviđa mi se to nadmetanje s njom - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Ipak rešila da povuče kočnicu? Teodora povukla šok potez, ovo se Đukiću sigurno neće svideti! (VIDEO)

- Posmatrala sam vas sinoć - dodala je Jakšićka.

- Gledala je sinoć celu noć u mene, kao i svaku žurku. Samo što ona to dobro upakuje - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gledaš i ti u nju - rekla je Jakšićka.

pročitajte još

Odmah mu se požalila: Teodora do detalja prepričala Đukiću svoj razgovor s Bebicom, on je svojim odgovorom ostavio bez teksta! (VIDEO)

- Pa da, ali i ona u mene - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Šok preokret: Alibaba postao Anelin veliki zaštitnk i počeo da je brani od zlih jezika, Janjuš mu se našao prvi na tapeti! (VIDEO)

Zadruga

Očekivala sam da me pitaju kako sam: Ana Nikolić totalno razočarana u Kordine roditelje jer joj poruku nisu pustili! (VIDEO)

Domaći

SKANDAL: Alibaba otkrio kako mu je Aneli ukrala iz kuće 35.000 EVRA dok je bio na letu za Majami, isplivali šok detalji! (VIDEO)

Zadruga

Alibaba postao i Minin menstralni kalendar: Vodi računa o svakom njenom ciklusu, ona u šoku! (VIDEO)

Domaći

Mina Vrbaški me vraća u život: Asmin strahuje da ga Stanija nije ostavila! (VIDEO)

Domaći

Sutra bi šutnuo Anđelu samo da bi... Gera raskrinkao Gastoza do srži, javno otkrio njegove zle namere! (VIDEO)