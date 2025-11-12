Svaku žurku me po celu noć gleda: Alibaba priznao da otkida na Maju, pa doneo odluku da od sutra totalno promeni frizuru! (VIDEO)

Ko bi rekao?
Asmin Durdžić otkrio je Bori Santani i Aleksandri Jakšić da će sutra tražiti od Maje Marinković da ga ošiša na ćelavo, ali je Jakšićka uspela da ga navuče i da prizna da mu se Maja dopada.
- Sutra ću reći Maji da me ošiša na ćelavo - rekao je Alibaba.
- Majke ti? Ona je frizerka - rekla je Jakšićka.
- Stvarno? Hoću da me ošiša na ćelavo, ja sam već bio ćelav i pravimo šou - rekao je Alibaba.
- Sviđa ti se Maja je l'? - upitala je Jakšićka.
- Sviđa mi se to nadmetanje s njom - rekao je Alibaba.
- Posmatrala sam vas sinoć - dodala je Jakšićka.
- Gledala je sinoć celu noć u mene, kao i svaku žurku. Samo što ona to dobro upakuje - rekao je Alibaba.
- Gledaš i ti u nju - rekla je Jakšićka.
- Pa da, ali i ona u mene - rekao je Alibaba.
Autor: N.Panić