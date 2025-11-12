AKTUELNO

ANELI, NISI MOJA ŽRTVA! Stanija oštro demantuje da je bila upućena u zajednički život Asmina i Ahmićeve: Dajte DOKAZ, spletka vam pada u vodu! (FOTO)

Domaća javnost već treću godinu zaredom neprestano polemiše o burnim dešavanjima između bivših partnera Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, ali i Stanije Dobrojević, Asminove trenutne verenice.

Aneli je mnogo puta u “Eliti” optužila Staniju da je ljubavnica koja joj je “preotela muža”, da bi dve godine kasnije, u aktuelnoj sezoni, demantovala samu sebe priznavši da nije prevarena, već ostavljena, nakon čega je Asmin stupio u odnos sa Stanijom. Međutim, ona je iznela nove optužbe na Stanijin račun, istakavši da je Dobrojevićeva bila upućena u Anelin zajednički život sa Asminom putem TikToka.

Naime, Aneli je rekla da je izvesna Elma Tipura Staniji dostavila link Anelinog profila na TikToku, što je i Elma govorila na Jutjubu, a Stanija to oštro demantuje. Ovim povodom oglasila se za naš portal:

- Fanovi mi šalju isečke iz neke sporedne emisije gde je, navodno, doveden neko da lažno svedoči da mi je poslat Anelin profil. To je apsolutna neistina i laž. Da, možda je ta osoba pisala nešto poput „pitaj frajera gde mu je žena i dete” i komentarisala „nemaš dobro dupe”, ali to nisam uzela ni najmanje ozbiljno. Ali Anelin profil mi nikada nije poslat – to je čista laž. I iskreno, da li je neko nešto poslao pre dve godine – koga to danas uopšte zanima?

- Dakle, pošto se već bavite takvim glupostima, naglašavam istinu: nikada niko nije poslao njen profil i nisam ni znala da ona postoji dok nije ušla u rijaliti. Ona je znala za mene, ja za nju nisam, i iskoristila je to za svoj ulazak u Elitu. To je jedina istina, ma koliko nekima ne odgovarala.Tvrdite da imate “screenshot”da je poslat njen profil? Slobodno ga iznesite javno. Pošto taj dokaz ne postoji, jasno je da vam cela ova spletka pala u vodu.

- Na kraju, ona možda jeste Asminova žrtva, ali moja nije. Ovaj bedni pokušaj da se od nje napravi moja žrtva zasnovan na lažima samo vas je raskrinkao. Toliko je providno da je smešno. Bolje da se ti fanatici i “stado” bave nečim drugim.I to bi bilo to.

