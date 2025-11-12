Bebica je psihopata, maltretira moju ćerku: Slavica Delić razvezala jezik i urnisala bivšeg zeta, a evo šta kaže za Đukića i Teodoru! (VIDEO)

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Jovan Ilić i Anastasija Buđić putem audio-poziva uključili su Slavicu Delić, majku aktuelne učesnice Teodore Delić, koja je progovorila o njenom odnosu s Filipom Đukićem, ali i Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Ja sam u vašem tonu primetila da ste skeptični, a koje je vaše mišljenje o Bebici? - upitala je Stejsi.

- On je psihopata, umnobolan čovek. Hteo je prstenom da je zadrži, a ona čim je osetila da joj se sviđa Đukić, to je i pokazala sinoć. Ja odlično znam moje dete i znam njene poglede, znam kako diše. Ljudi koji dolaze i pričaju ružno o mojoj Teodori, jedino ja mogu da vam dam tačne odgovore - rekla je Slavica.

- Mislite li da će biti sa Filipom? - upitala je Stejsi.

- Mislim da da, ali ja vam garantujem da ukoliko on ne bude bio posvećen njoj da mu ona neće dati svoje srce. Problem je što ona neće moći da bude sa Filipom od Bebice jer će je uhoditi. Filip se njoj sviđa, ona voli umetničke dušice i fizički idu jako lepo samo da se on posveti njoj i osvojiće njeno srce - rekla je Slavica.

- Šta mislite da li će se pomiriti Bebica i Tedora? - upitala je Stejsi.

- Ja iskreno ne bih volela, on je psihopata i maltretira moju ćerku i ne verujem da to može da se desi, ali ako se tako nešto dogodi onda ću svakako podržati ćerku - rekla je Slavica.

- Koliko vam je drago što je Filip od svih ukućanki izdvojio Teodoru? - upitala je Stejsi.

- Drago mi je, ali ne bih volela odmah da verujem Filipu već bih volela da vidim da je uporan oko nje i da se trudi, to bi mi stvarno bilo drago - rekla je Slavica.

- Šta će biti sada sa tetovažom na Bebičinoj ruci? - upitao je Joca.

- Nek ide on svojoj deci, a nek moje dete pusti na miru da uživa - rekla je Slavica.

Autor: N.Panić