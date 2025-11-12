PAPARACO! Kristijan Golubović i Kristina nakon pomirenja nikad zaljubljeniji: Ne odvajaju se, a evo gde su uhvaćeni s decom (FOTO)

Svaki slobodan trenutak provode zajedno!

Kristijan Golubović i Kristina Spalević su izazvali veliku pažnju javnosti burnim raskidom, međutim nakon iznošenja prljavog veša njih dvoje su se pomirili.

Sada koriste svaki slobodan trenutak da budu zajedno, a čini se da im nikada nije bilo lepše.

Sada ih je ekipa ''Paparaco lova'' uhvatila kako su se svi porodično zaputili u jedan restoran gde su otišli na ručak.

Nakon što su završili sa ručkom napustili su restoran, a Kristijan je u jednom momentu iz automobila izvadio dečije pelene i mahao njima.

Autor: Pink.rs