PAPARACO! Kristijan Golubović i Kristina nakon pomirenja nikad zaljubljeniji: Ne odvajaju se, a evo gde su uhvaćeni s decom (FOTO)

Svaki slobodan trenutak provode zajedno!
Kristijan Golubović i Kristina Spalević su izazvali veliku pažnju javnosti burnim raskidom, međutim nakon iznošenja prljavog veša njih dvoje su se pomirili.
Sada koriste svaki slobodan trenutak da budu zajedno, a čini se da im nikada nije bilo lepše.
Sada ih je ekipa ''Paparaco lova'' uhvatila kako su se svi porodično zaputili u jedan restoran gde su otišli na ručak.
Nakon što su završili sa ručkom napustili su restoran, a Kristijan je u jednom momentu iz automobila izvadio dečije pelene i mahao njima.
Autor: Pink.rs