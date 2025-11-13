Ko je prijatelj svima, zapravo nije nikome: Oglasila se Žana Omnia za Pink.rs i žestoko potkačila Vanju Živić, pa svu podršku uputila Kačavendi

Šok preokret!

Veliku pompu u javnosti izazvala je svađa Milene Kačavende i Vanje Živić koja je i eskalirala u ranim jutarnjim časovima kada je Milena izbacila Vanju iz kreveta i pobacala joj hranu zbog svih provokacija koje je trpela narednih sati, a sve je počelo zbog pića na žurki.

Za Pink.rs se oglasila njihova zajednička drugarica Žana Omnia, koja je ovog puta jasno stala uz Milenu Kačavendu ističući da je svačiji prijatelj zapravo ničiji prijatelj.

- Ispratila sam Mileninu i Vanjinu svađu i potpunu podršku dajem Mileni, s obzirom da znam koliko se kao prijatelj potrudila napolju oko Vanje, izašla joj je u susret za mnoge stvari o kojima ja neću javno. Odreagovala bih isto kao i Milena. Po meni, Vanja još od prvog sukoba na žurci nije postupila kao prijatelj, što sam videla i tada da joj je Milena zamerila, i znala sam da na sledećoj grešci neće prećutati - otkriva Žana, pa dodaje:

- Ne volim dvolične, licemerne ljude koji jedno pričaju, a drugo rade. Druga stvar je da ne možeš ti biti dobar sa neprijateljima tvoga prijatelja, to mi sve govori o osobi. Ili ti biti nezainteresovan za sukobe svoga prijatelja i praviti se da ništa nema veze sa tobom. Ko je prijatelj svima, zapravo nije prijatelj nikome, u prevodu prijatelj svakog ne može biti prijatelj nikoga - bila je jasna Žana.

Autor: N.Panić