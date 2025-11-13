AKTUELNO

Domaći

Ona bi te jednom rečenicom sahranila, ali se plaši: Anđelo otkrio NOVE detalje o odnosu sa devojkama nakon Anite, Zorica skočila i spomenula mu Džehverovićku - Opšti haos (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok nad šokovima!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Aniti Stanojlović.

- Anita, rekla si da ne bi ponovo mogla da budeš sa Anđelom, jer bi te opet ostavio i ti bi opet patila, kako si sigurna u to - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Takve igre sa mnom ne možeš: Anita bez pardona prekorila Alibabu, on obrnuo igricu! (VIDEO)

- Sigurna sam da kako smo završili, ne bi mogli da uspemo, svašta smo izgovorili jedno drugom. Posle svega što smo prošli, to mislim, ne bi se on pomirio sa mnom čak i da bih ja htela. Mnogo smo mogli nas dvoje kao par i za time sam patila, stvarno smo mogli da uspemo - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li misliš da je njegova majka bila smetnja - pitao je voditelj.

- S obzirom da Anđelo mnogo voli mamu, uvažava njeno mišljenje i ne bi išao protiv mame. Mi kada smo imali svađu, nije pričao sa mnom po tri dana, jer ga to remeti. To je jedan od razloga, nije jedini - rekla je Anita.

pročitajte još

Ovo mene ne ispunjava, nesrećan sam: Asmin otkrio da li mu je bilo žao Aneli, Luka skočio i šokirao priznanjem (VIDEO)

- Rekla mi je Maja, pa je postavila to pitanje. Da, ne bismo se pomirili, iskreno, nema to kada bi se pomirili, ne postoji šansa. Sav taj haos i taj period gde je ona pričala o meni, dok sam ja ćutao i negde gledao da vodim svoj život, svaki dan nešto novo stiže i neka nova priča. Jedna veza propada, sve i svašta se dešava, posle toliko meseci, a da ja ćutim...Sve i da se završilo i upola blaže, a da je ona iznosila, ne bi se nikada dogodila ni trunka šanse da se mi pomirimo. I kada smo se svađali i pre svog tog haosa, ona je rekla istinu. Mene te stvari remete kada se posvađamo. Ja nikada ne bih mogao da joj se nađem u bilo kojoj situaciji, mnogo sam ljut i besan. Ona stoji i daje intervjue, ekskluzivu praviš da ti blatiš mene...Sledeća moja veza i sledeća devojka koju sam čuvao, kreće priča o njoj - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Fanovi mi šalju, svi su mislili da je to ista devojka - rekla je Anita.

- Sve ovo što sam se zaj*bavao, to je bilo drugo. Oni su negde i omanuli, Anita je pričala nešto što nema veze s mozgom. Zamisli ležim s devojkom posle šest meseci, ona me pita: "Šta ti je?", ja gledam nov natpis, vređanje jedno, drugo, treće, kada će to da stane?! Okej, najgori sam, ološ sam, smrad sam. Meni je prva veza pukla zbog toga, ja sam se svađao, išao policija tamo ovamo, svađali smo se svih pet dana, devojka je otišla kući - rekao je Ranković.

pročitajte još

Pala u očaj: Aneli ne može da poveruje da se Luka i Alibaba podržavaju, ovakvom preokretu se nije nadala ni u snu! (VIDEO)

- Čekaj, ovako, slušajući sve ovo, kako ne valja i Teodora, isto je bio problem sličan - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma kako bre, mi smo bili dve i po godine u vezi - rekao je Anđelo.

- Ona je devojka volela, iz te ljubavi, a ti nisi voleo, nemoj da pravite psihopatu, praviš ti lično, zato što je ona volela, a ti nisi. Sama je rekla da si bio zbog fanova. Nije lepo to što je radila, ali nemoj da praviš od nje psihopatu. Nije ti valjala ni Teodora, slične stvari su se dešavale - rekla je Zorica.

pročitajte još

Asmin i on su prirodna selekcija: Durdžić stao uz Vujovića, ona ih izvređala, Luka zaurlao: Sram te bilo, sada isto misliš... (VIDEO)

- Kako nije valjalo?! Nemoj ti o Teodori da mi pričaš, kada sam ja s Teodorom bio dve i po godine. Nisam ja idealan, ja pričam ono što se desilo nakon raskida. Ja sam pričala sa Anitom, ona ima kočnicu, s jednom rečenicom bi te sahranila, ima strah - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona zna da bih joj se našao za sve u životu, da smo ostali u normalnim odnosima. Uvek bih pomogao svakoj svojoj bivšoj devojci, ali da mi padne na pamet da se pomirim - rekao je Ranković.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nikad je nisam tukao, dobila je ćušku: Luka se grčevito bori da dokaže da nije bio nasilan prema Aneli, obelodanio nove detalje žestoke svađe! (VIDEO)

Zadruga

Anđelo šalje tajne signale Kačavendi: Ona se odmah poverila Vanji i sve otkrila u šiframa! (VIDEO)

Zadruga

POZAJMLJIVAO SAM OD SVIH REDOM ZA ŽIVOT: Nerio otkrio nove ŠOK detalje, pa otkrio šta je Sita tražila od njega: TRAŽILA JE DA NE IDEM U ŠKOLU DA BIH J

Domaći

Afere sa obe strane, svi znaju da spavaju sa drugim ljudima: Ena Čolić razvezala jezik, pa obelodanila šok detalje o Bori Santani i Milici Kemez! Tek

Domaći

Mogu i na poligraf: Stefani otkrila da je Jelena spremna da da se razvede od Ivana, pa otkrila nove šok detalje o kojima Rajačić i udata Marinkovićka

Domaći

'UHVATILA JE MAMU KAKO SE DOPISUJE S DRUGIM MUŠKAREM!' Bojana otkrila šta joj je Anđela pričala o odnosu sa roditeljima, ona potvrdila: Otac me je uve