Ona bi te jednom rečenicom sahranila, ali se plaši: Anđelo otkrio NOVE detalje o odnosu sa devojkama nakon Anite, Zorica skočila i spomenula mu Džehverovićku - Opšti haos (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Aniti Stanojlović.

- Anita, rekla si da ne bi ponovo mogla da budeš sa Anđelom, jer bi te opet ostavio i ti bi opet patila, kako si sigurna u to - glasilo je pitanje.

- Sigurna sam da kako smo završili, ne bi mogli da uspemo, svašta smo izgovorili jedno drugom. Posle svega što smo prošli, to mislim, ne bi se on pomirio sa mnom čak i da bih ja htela. Mnogo smo mogli nas dvoje kao par i za time sam patila, stvarno smo mogli da uspemo - rekla je Anita.

- Da li misliš da je njegova majka bila smetnja - pitao je voditelj.

- S obzirom da Anđelo mnogo voli mamu, uvažava njeno mišljenje i ne bi išao protiv mame. Mi kada smo imali svađu, nije pričao sa mnom po tri dana, jer ga to remeti. To je jedan od razloga, nije jedini - rekla je Anita.

- Rekla mi je Maja, pa je postavila to pitanje. Da, ne bismo se pomirili, iskreno, nema to kada bi se pomirili, ne postoji šansa. Sav taj haos i taj period gde je ona pričala o meni, dok sam ja ćutao i negde gledao da vodim svoj život, svaki dan nešto novo stiže i neka nova priča. Jedna veza propada, sve i svašta se dešava, posle toliko meseci, a da ja ćutim...Sve i da se završilo i upola blaže, a da je ona iznosila, ne bi se nikada dogodila ni trunka šanse da se mi pomirimo. I kada smo se svađali i pre svog tog haosa, ona je rekla istinu. Mene te stvari remete kada se posvađamo. Ja nikada ne bih mogao da joj se nađem u bilo kojoj situaciji, mnogo sam ljut i besan. Ona stoji i daje intervjue, ekskluzivu praviš da ti blatiš mene...Sledeća moja veza i sledeća devojka koju sam čuvao, kreće priča o njoj - rekao je Anđelo.

- Fanovi mi šalju, svi su mislili da je to ista devojka - rekla je Anita.

- Sve ovo što sam se zaj*bavao, to je bilo drugo. Oni su negde i omanuli, Anita je pričala nešto što nema veze s mozgom. Zamisli ležim s devojkom posle šest meseci, ona me pita: "Šta ti je?", ja gledam nov natpis, vređanje jedno, drugo, treće, kada će to da stane?! Okej, najgori sam, ološ sam, smrad sam. Meni je prva veza pukla zbog toga, ja sam se svađao, išao policija tamo ovamo, svađali smo se svih pet dana, devojka je otišla kući - rekao je Ranković.

- Čekaj, ovako, slušajući sve ovo, kako ne valja i Teodora, isto je bio problem sličan - rekla je Zorica.

- Ma kako bre, mi smo bili dve i po godine u vezi - rekao je Anđelo.

- Ona je devojka volela, iz te ljubavi, a ti nisi voleo, nemoj da pravite psihopatu, praviš ti lično, zato što je ona volela, a ti nisi. Sama je rekla da si bio zbog fanova. Nije lepo to što je radila, ali nemoj da praviš od nje psihopatu. Nije ti valjala ni Teodora, slične stvari su se dešavale - rekla je Zorica.

- Kako nije valjalo?! Nemoj ti o Teodori da mi pričaš, kada sam ja s Teodorom bio dve i po godine. Nisam ja idealan, ja pričam ono što se desilo nakon raskida. Ja sam pričala sa Anitom, ona ima kočnicu, s jednom rečenicom bi te sahranila, ima strah - rekao je Anđelo.

- Ona zna da bih joj se našao za sve u životu, da smo ostali u normalnim odnosima. Uvek bih pomogao svakoj svojoj bivšoj devojci, ali da mi padne na pamet da se pomirim - rekao je Ranković.

Autor: Nikola Žugić