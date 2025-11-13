Tura pravdanja počela! Zorica odmah dotrčala do Aneli, ona i dalje tvrdi da Luki nije opsovala majku (VIDEO)

Zorica počela da je pravda!

Zorica Marković za vreme kratke pauze prišla je Aneli Ahmić, te je tako Aneli napala jer tvrdi da nije Luki Vujoviću opsovala majku.

- Zorice, to nisi čula, to što je Pečenica rekao - rekla je Aneli.

- Kako Aneli?! Je l' si rekla: "Nosi se u pi*ku materinu" ili?! Ja bih volela da nisam čula - rekla je Zorica.

- Ja tvrdim da nisam to rekla - rekla je Aneli.

- Ja prva kažem u besu i ne sećam se. Vi ste se pogubili jer se stvarno svađali - rekla je Zorica.

- Ja to nisam rekla, ali i da jesam, niste to mogli da čujete od muzike. Mogla si da čuješ samo kada je on ponavljao da sam mu rekla za pi*ku materinu - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić