Tura pravdanja počela! Zorica odmah dotrčala do Aneli, ona i dalje tvrdi da Luki nije opsovala majku (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Zorica počela da je pravda!

Zorica Marković za vreme kratke pauze prišla je Aneli Ahmić, te je tako Aneli napala jer tvrdi da nije Luki Vujoviću opsovala majku.

- Zorice, to nisi čula, to što je Pečenica rekao - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako Aneli?! Je l' si rekla: "Nosi se u pi*ku materinu" ili?! Ja bih volela da nisam čula - rekla je Zorica.

- Ja tvrdim da nisam to rekla - rekla je Aneli.

- Ja prva kažem u besu i ne sećam se. Vi ste se pogubili jer se stvarno svađali - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja to nisam rekla, ali i da jesam, niste to mogli da čujete od muzike. Mogla si da čuješ samo kada je on ponavljao da sam mu rekla za pi*ku materinu - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

