Kako si mogao da budeš s drugom, a mene si voleo?! Anita i Anđelo ponovo oči u oči, stavili sve karte na sto, Stanić okrenuo ploču: Ona je polupana! (VIDEO)

Kraj prijateljstva?!

Sledeće pitanje Milan Milošević pročitao je Aniti Stanojlović.

- Ušla si zaljubljena u Filipa, pala u izolaciji na njegove bajke, šta sada tražiš od Anđela majke ti tvoje - glasilo je pitanje.

- Nisam ušla zaljubljena u Filipa, prema Filipu sam imala sviđanje, energija, strast. Normalno da sam plakala, posle godinu i nešto dana smo ponovo zajedno u istom prostoru - rekla je Anita.

- Plakala si jer si ispala možda zla prema njemu - rekao je Asmin.

- Mislila sam da će mi biti drugačije, ali kako prolazi vreme, nije lako - rekla je Anita.

- Ne, nema mi ovo logike. Šta jao?! Nema logike da ima neku emociju prema meni posle ovoga. Ovo pitanje se poteže od toga što si pričala sa Majom, rekla si: "Ja bih se pomirila sa njim kada bih znala da neće da me ostavi", kako bi se mirila sa mnom ako sam ja ono što si pričala za mene?! - rekao je Anđelo.

- Kako si ti mogao da budeš s drugom devojkom posle mesec dana, a mene si voleo - rekla je Anita.

- Ti da hoćeš sutra, ona bi bila sa tobom - rekao je Janjuš.

- Biću iskren, ja ne želim, želim da se distanciram od teme pomirenja. Smatram da bi se ona pomirila sa mnom zato što zna kakav sam i kako sam se ponašao prema njoj, kada bi znala da možemo da imamo ono što smo imali u sedmici - rekao je Ranković.

- Ti hoćeš da kažeš da sam ja uvek bila loša prema tebi?! Kada si ti bio dobar, bila sam i ja i obrnutno - rekla je Anita.

- Znaš šta je fora?! Svaka devojka s kojom sam bio, ovde i napolju, ja njih stavim ispred sebe, ja druge ljude uvek stavim ispred sebe - rekao je Anđelo.

- Smatram da bi se Anita pomirila sa Anđelom, što meni nije normalna. Trenutno Anita, ja mislim da ti ne znaš gde udaraš. Dača govori da si ljubomorisala Asminu na Maju, sa Filipom imaš se*s u izolaciji, pa ti pogledi sa Lukom, ti si polupana - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić