SKANDAL VEKA! Sofija priznala da je ona NAMESTILA Karića za prepiske i da je za sve to znala Kačavenda, ona progovorila: Meni je to Baja poslao, ćutala sam zbog njega (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram.com ||

Biće haosa!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Sofiji Janićijević.

- Od kada ste ti i Kačavenda opet dobre - glasilo je pitanje.

- Ne znam zašto se pitaju, uvek sam stajala...Mi nismo namestile Karića, već sam ja namestila Karića, Milena je uvek stajala iza svake moje reči - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stefanove poruke je poslala Đedoviću da se pohvali, Đedović iskoristio poruke - skočila je Aneli.

- Ja sam sa Milenom komunicirala, pričala, Milena je znala svaki moj korak. Milenu uvek branim i stajaću uvek iza nje - rekla je Sofija.

- Đedović se uključio i posvađao se sa Stefanom, pa je priznao da je namestio Karića. Ne ti, nego Đedović - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milena i ja smo uvek znale sve i kada sam ja poslala poruke, sve smo znale od početka, od prve poruke Karićeve je znala Milena, takođe i Marko - rekla je Sofija.

- Od nas četiri je neko morao da ocinkari. Sandra je slikala svojim telefonom, otvorila je grupu - rekla je Kačavenda.

- Koga briga šta kaže Sandra?! Mene ne intresuje - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sandra je ta koja je slikala iz grupe...Neistina da smo u lošim odnosima, mi smo se viđale, bile na vezi, čule se, nikada nijednu ružnu reč nismo razmenile. Jedan je bio cinkaroš iz grupe. Lukin tata je meni poslao skrin naše grupe pre nego što se to saznalo. Sandra je otvorila bombicu i slikala telefonom i poslala u grupu sa Bajom. Ja sam Sandru od kuće zvala i pitala: "Ženo, da li je moguće da si ovo poslala, odakle Baji slika iz grupe?", sećaš se da smo vršili istragu, ja sam njoj tada rekla da ako je ovo uradila, da je pi*ka. Ja sam sa Stefanom bila dobra napolju kao i u kući, sve do tog momenta. Sofija je naknadno to rekla, a pre toga, ja sam u "Narod pita" rekla da sumnjam na Sandru, nisam rekla zašto da ne bih Baju petljala u to - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

