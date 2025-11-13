Nek puste, šta me boli uvo? Teodora više nema pardona od Bebice, želi da svi vide prisan klip nje i Đukića! (VIDEO)

Bez parodna!

Filip Đukić saopštio je Teodori Delić da će sutra najverovatnije biti pušten njihov klip kada joj on dolazi u krevet i kada se grle, ali čini se da po svemu sudeći ona više nema pardona i srama prema Nenadu Macanoviću Bebici.

- Je l' tebi nekad prija da kad se tetoviraš? - upitala je Teodora.

- Ne bre, je l' si normalna? - upitao je Filip.

- Meni prija ponekad - rekla je Teodora.

- Ti si bolesnik - rekao je Filip.

- Taj osećaj kad se završi neki, tad mi prija - rekla je Teodora.

- Sutra će da puste klip - rekao je Filip.

- Koji? - upitala je Teodora.

- Kad ležim kod tebe - rekao je Filip.

- Pa dobro, nek puste i šta me boli uvo? - upitala je Teodora.

- J*bote ja sam ovde već pet nedelja od osam, ovde tačnije tri i dve u Odabranima - rekao je Filip.

- To ti je baš za pohvalu - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić