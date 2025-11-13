ZAŠTO TERAŠ KONTRU?! Luka na sve načine pokušao da omekša Aneli, ona ostala LEDENA KRALJICA! (VIDEO)

Nije popustila.

Luka Vujović došao je do kreveta gde je ležala Aneli Ahmić, te je pokušao da je nagovori da dođe sa njim da spava.

- Što je l' nisi spavala sa mnom pet meseci, šest meseci u krevetu? Najviše na svetu bi volela da ležiš sa mnom u krevetu. Što teraš kontru - rekao je Luka, pa nastavio:

- Lepo sam ti rekao Aneli dođi kod mene u krevet, slobodno. Ti ne vidiš sebe, zašto moraš kontru. Reci: "Hoću da budem sama", dođi lezi pored - ponavaljao je Vujović, ali Aneli je ostala hladna kao led i nije legla sa njim.

Autor: R.L.