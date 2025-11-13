AKTUELNO

Zadruga

ZAŠTO TERAŠ KONTRU?! Luka na sve načine pokušao da omekša Aneli, ona ostala LEDENA KRALJICA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije popustila.

Luka Vujović došao je do kreveta gde je ležala Aneli Ahmić, te je pokušao da je nagovori da dođe sa njim da spava.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što je l' nisi spavala sa mnom pet meseci, šest meseci u krevetu? Najviše na svetu bi volela da ležiš sa mnom u krevetu. Što teraš kontru - rekao je Luka, pa nastavio:

- Lepo sam ti rekao Aneli dođi kod mene u krevet, slobodno. Ti ne vidiš sebe, zašto moraš kontru. Reci: "Hoću da budem sama", dođi lezi pored - ponavaljao je Vujović, ali Aneli je ostala hladna kao led i nije legla sa njim.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

