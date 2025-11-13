BEBICA JE PREŠAO U OPSESIJU, ja ga razumem! Matora pokazala osećajnost prema Nenadu, pa otkrila: VERUJEM ANĐELU! (VIDEO)

Sve ga razume.

Jovana Tomić Matora stigla je u Rajski vrt i odmah osula paljbu po Aneli Ahmić, Luki Vujoviću i Asminu Durdžiću.

- Kod mene je sve dobro, ali ostali... U kući samo lažu, prevrću, izmišljaju, sto puta pitaju Milana je l' gledao, je l' to potvrda da si bio na tv ekranu - rekla je Matora.

- Sinoć u emisiji Luka postavlja Asminu pitanje, prvo ono njegovo aaa, da, ne, a onda pita Asmina: "Da li bi imao nešto protiv da Aneli i ja radimo na detetu", zamisli to ludilo mozga, onda pustiš na reaguješ da se ovaj ludak ne dernja na tebe, a onda Asmin odgovara: "Ja bih bio srećan", umesto da kaže da ga interesuje njegovo dete, znači nevera, nevera pitanje i nevera odgovor. Sinoć je Luka rekao Asminu: Brate mi smo samo jednom imali s*ks dok si ti ovde, ti mene zajebavaš da se ti njemu pravdaš i pričaš o s*ksu sa Aneli. Ne kapiram šta Luka priča, šta se pravda, pa onda Asmin brani Luku, pa onda Aneli igru igru, toliko su već postali izvaljeni. Saznali smo svašta o Luki, pregršt tih nepotrebnih informacija, kao crni humor, ali to niko neće uzeti kao šalu. Jedan dan pričaju o DNK, onda Luka se hvata sa Miljanom po krevetu. Luka, Aneli i Asmin su mi protekle nedelje ostavili utisak da ne kapiraju kad kažu da igraju igru, toliko postaju jadni, nema već smisla, toliko se degradiraju, a u istoj rečenici pominju Noru, reći ću iskreno. Luka nešto krije, Aneli je nešto saznala napolju, njemu malo fali da bude kao Bebica. Luka se plaši da ne izađe još nešto - dodala je ona.

Nakon toga, prokomentarisala je i Bebicu i Teodoru Delić.

- Što se tiče Bebice i Teodore to mi je glupo da komentarišem. Razumem Bebicu, nadao se da su mu to prijatelji, kao i ja za moju svadbu. Našao mu se tu samo Anđelo, neću da ga gazim, znam kako je bilo meni. Bebica je umobolan, to prelazi u opsesiju, patologiju, ja sam imala te situaciju, njemu ne može ništa da se objasni, ne radi mu razum - istakla je Jovana.

Potom je prokomentarisala Anitu Stanojlović i Anđela Rankovića.

- Anitu nemam šta da komentarišem, imam najgore moguće mišljenje o njoj, rekla sam da ću komentarisati Anđela, jer je gledao kako da me bode, i to čak i pre četiri dana, ja jesam Anitu skinula g*lu, bila sam najgora, a on ju je branio, kao da je znao, kao da je bio sa nama, ja to neću raditi. Znam da Anita laže, ja njemu verujem, jer sam ja sve to osetila. Normalno je da se sladim jer me je taj dečko ovde razvalio kao kantu, nije on previše loš, ima vrline i mane, ali mi se s*re od toga da sam loša ćerka, da ne brinem o svojim najmilijima. Ja kad sam pričala da je ona uzela dete i otišla, svi znamo da je sekla vene, to je istina, ja Anđelu verujemo - istakla je Matora.

- Neću da dozvolim sebi da budem gnevna, niti hoću da skačem i komentarišem, kad me neko pita ću da kažem, ali ne vodi me gnev prema njemu - zključila je ona.

Ona je otkrila i kako se oseća povodom Stefana Karića.

- Potreslo me samo to za Stefana Karića, zaboli me, osećam knedlu, ali neću da vređam, jer nemam emociju prema Aniti, ja sam je tad volela. Sigurna sam da Osman i Kristina nemaju veze sa tim, oni će ostati moji prijatelji bez obzira na Stefana. Ako je to istina, i da je bio samo flert, bilo bi mi neprijatno - navela je ona.

Autor: R.L.