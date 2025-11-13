ANĐELA JE VIDELA KAO SPAS, MISLI DA NEĆE NAĆI BOLJEG! Bora Santana dao detaljnu analizu Anite, složio sve kockice! (VIDEO)

Sve je jasno.

Bora Santana došao je u Rajski vrt i sa Drvetom mudrosti pričao o odnosu Aneli Ahmić i Luki Vujoviću.

- Oni će da se pomire, ali oni nisu jedno za drugo, znam koliko je bilo takvih veza, nisu uspele, mnogo im je toksičan odnos, nesrećni su zajedno, a kad se odvoje ne mogu jedno bez drugog. Tu bi najbolje bilo da se izmešaju, da on bude sa Anitom, a ona sa Anđelom. On mnogo priča, njoj to smeta. Neće on opstati. On treba da priđe Aniti, ona bi se možda smuvala sa njim, a Aneli onda da uteši Anđelo. Koga nisam sve spojio, i drugare, drugarice, video si sve šta sam spojio - rekao je Bora.

Potom ga je Drvo upitalo za Teodoru, Bebicu i Filipa.

- Rekao sam da će oni ući u vezu do 14. januara, Filip će ući s njom u vezu, ali ako ne bude svoja, njega će da smori. On je njoj dao na važnosti, nije hteo da bude utorak devojka. Do kraja nedelje ulaze u vezu, Bebica će to teško podneti, nije mu lako, treba probati da mu neko pomogne, ako se izdigne, on je pobednik, a ako se ne izdigne, ukanaliće se. Nije pošteno da ona dva meseca ćuti, prihvata da se udaje, a onda posle pet dana raskida veridbu. On nju mnogo voli, a ona je živnula, počela da pevuši, da đuska, pustila glasić, ali katastrofa ta veridba. Mi nismo normalni, išli na veridbu, a znamo da joj se sviđa drugi, ali za iće i piće smo tako uradili, bilo nam je do toga, ali kakve su te žene, pristaje da se udaje, a sviđa joj se drugi - naveo je Santana.

Bora je prokomentarisao i Anitu i Anđela.

- Ima tu još stvari koje oni neće da iznesu javno, onu noć su se istresli, bila je žustra svađa, a posle su spustili loptu, ona kao išla da seče vene, ustvari malo pustila krv da ga zaplaši, pokušala je na sve načine da ga zadrži. Rekla mi je da je bila nekoliko dana u ludnici, majka ju je tamo odvela valjda zbog muža, imala je čudne veze, a onda je naletela na Anđela, lep, mlad, kao da joj je spas, nije htela da ga izgubi, ali ona nije svesna sebe. Ona je prelepa devojka, atraktivna, talentovana za dosta stvari, ali živela je u tako nekoj sredini gde nije bila mnogo cenjena, mislila je da neće naći boljeg momka. Htela je sa Filipom da proba da zaboravi Anđela. Mislila je da od Anđela neće naći boljeg - ispričao je Santana.

