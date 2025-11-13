NADAM SE DA ĆE ŠTO PRE DA JE OPALI! Gastoz navija da Filip ima odnose sa Teodorom, Bebici u inat: Smrdljivko, puno mi je srce!

Bez dlake na jeziku!

Nenad Marinković Gastoz gostovao je danas u jutarnjem programu na Red televiziji kod Sanje Stanković i Anđele Ašanin, te je komentarisao sve aktuelne teme u "Eliti".

- Alibaba ih je tu malo postrojio, baš ima neku socijalnu inteligenciju, koja je više namaz nego prepek, lepo ih radi, radi ih na foru, ishitren je jer je prvi put tu. Ovi drugi se razmišljaju kad treba nešto da kažu - rekao je Nenad.

- Da li te je osvetio kad je preuzeo Teodoru Bebici - pitale su voditeljke.

- Ja se samo nadam da će da je opali što pre, i da se ona pomiri tamo negde u februaru, to će biti najjače. Jedva čekam da ga gledam u facu i da se smejem. Čuo sam mu u glasu da se zaneo, što mi se ne sviđa jer je rekao da će da se bavi sobom. Znam da nije plejer, da radi nešto za inat, a ona samo da se odlepi od ovog krmka. Liže se sa Terzom dve sezone, a ovaj debilko: Hoćeš da se udaš za mene. Smrdljivko smrdljivi, g*vnarko, puno mi srce sad, nek crkne, šalim se. Svideo se njoj Filip, ali ipak traži priliku da se makne od ove stoke. Samo da Filip ne ostane grbav - naveo je on.

S druge strane Gastoz nije hteo da komentariše Anitu Stanojlović.

- Na Anitu imam veto, ona je bila sa mojim najboljim drugom - naveo je on.

Autor: R.L.