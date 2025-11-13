Ide sve po planu: Fotografija Lukinog oca otkrila Vujovićevu igru sa Aneli Ahmić, evo koji mu je cilj (FOTO)

Nedavno su se na društvenim mrežama pojavile navodne prepiske Luke Vujovića gde javnosti nepoznatoj osobi uoči ulaska u "Elitu" priznaje da je s Aneli Ahmić zarad fanova i svog cilja, te da će je ostaviti oko Nove godine, a tu priču potvrdio je njegov otac Nikola Vujović Bajo.

Naime, Bajo je tada u prepiskama do kojih je naš portal došao otkrio da će Luka ostaviti Aneli, te i da mu se zakleo u sina Nou da je sve što ima sa Aneli samo priča i farsa, a to pročitajte u linku ispod.

Danas je na društvenim mrežama osvanula slika Baje sa Lukom, a po natpisu na slici može se zaključiti da Lukin plan sa Aneli ide u smeru koji je on rekao svom ocu da će ići:

Ide sve po planu, vidimo se u finalu.

Da li je ova slika dokaz da će Luka uskoro raskinuti sa Aneli, ili je nešto drugo po sredi, ostaje nam da saznamo.

Autor: N.B.