Bebici i Teodori ne bi bilo dobro od ovih reči: Munja bez dlake na jeziku o krahu veridbe i njenom odnosu sa Filipom!

Iskren i surov!

Poslednjih dana Bela kuća bruji o raskidu veridbe Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice, kao i o njenom prisnom odnosu sa Filipom Đukićem. Mi smo tim povodom pozvali bivšeg rijaliti učesnika Danijela Dujkovića Munjeza, koji bivše verenike jako dobro poznaje, pa nam je dao sud o aktuelnim dešavanjima.

- To su dva rijaliti bolesnika koji pate od kadra, pa ne bi čudilo da sve ovo fejk rade. Čuo sam da su se smeškali danas. Verujem da bi ga ona lagano primila od Filipa da nisu pred kamerama, odmah bi ga primila, ali doći će i do toga ako vidi da nisu u temi. Bebici će vraća zbog onoga što je Miljani uradio. Ogavni su mi. Vratiće se zbog priče u vezu, pa će ponovo da raskine i kaže da nije to to. Nije mi jasna majka od Teodore koja podržava kad je sa Bebicom u vezi, a svi vidimo šta radi. To da mi je sestra glavu bih mu odvrnuo. Kad ga Teodora ostavi majka počne da pljuje Bebicu, pa tako u nedogled. Ako se nešto izdešava između Filipa i Teodore on će da pređe preko toga jer mi je na noge dovezao ispred jednog restorana kad smo Teodora i ja tamo bili celu noć - prokomentarisao je Munja za naš portal.

Autor: A. Nikolić