Gde ima dima, ima i vatre: Bivša zadrugarka uverena da postoji TAJNA VEZA između Alibabe i Aneli, a da je Luka odavno gotova priča! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bez zadrške dale sud o gorućoj temi Elite 9!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji voditelji Maša Mihailović i Stefan Milošević Panda ugostili su bivše zadrugarke Vladanu Zlatanović i Draganu Spasojević. Njih dve su bez dlake na jeziku iznele svoj sud o Luki Vujoviću i Aneli Ahmić

- Mnogo veći test bi bio da su uživali u ljuavi. Ja ne bih bila alava za parama i slavom, nego bih uživala u ljubavi. Njoj je ovo treća sezona za redom - rekla je Vladana.

- Koliko je njoj nezgodno jer su joj tu Luka, Janjuš i Asmin? Gde god se okrene tu je neko sa kim je bila - dodala je Maša Mihailović.

Foto: RED TV Printscreen

- Ili kako je muškarcu sa kojim je? Mislim da između Asmina i nje asmina postoji neka tajna veza. Gde ima dima, ima i vatre. On govori da ona njega voli, a ona njemu da on nju voli. Ne mogu oni da imaju normalan odnos, ali ima nešto - govorila je Dragana.

- Oni nisu osobe koje loži normalan odnos i mirna luka - rekla je Vladana.

- Od mirne luke ostao samo Luka. Mislim da su odnosi kod Aneli i Luke zahladneli, on je skoro dva meseca bio bez nje. Oni ne pričaju o njima, nego ko je šta rekao i imaju neke čarke - pričala je Dragana.

Foto: RED TV Printscreen

Autor: A. Nikolić

