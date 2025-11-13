NORA NIJE KOPILE, ONA JE NJEGOVA ĆERKA! Aneli zapenila zbog Asminovih sumnji, javno se obratila Grofici: Završiće sa mnom ako... (VIDEO)

Tenzija raste!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Asmin Durdžić ponovo sumnja u to da li je Nora njegova ćerka, što je izazvalo žestoke reakcije Aneli Ahmić.

- Živim za dan kad ćemo raditi DNK. Volela bih da me ujutru izvedu i da se uzme Norina kosa u Dubrovniku ili šta već. One nemaju šta da se mešaju. Mama da ne da zna da bi do kraja života završila sa mnom. Molim sve nadležne da uzmu Norinu kosu da pregazim ovo smeće. Želim da dokažem mojoj Nori da ona nije nečije kopile. Ona je Nora Durdžić i on je napravio. Živim za dan kad ću ova go*na zgaziti. Tvrdim 100% da je moja ćerkica njegova ćerkica. Želim da dokažem da me lažno optužuje. Ko je*e njega i Staniju lažnu žrtvu - rekla je Aneli.

- Nisam imao hrabrosti to da uradim jer bih je ubio da saznam da nije moje. Na osnovu njenog ponašanja i njenog života kako je došla do mene - rekao je Asmin.

- Napravio si Noru da je kopile! Jedva čekam da te pop*šam - rekla je Aneli.

- Zašto je Grofica odbila prošle godine kad je on došao? - pitala je Ivana.

- Namerno! Ovakav čovek ne zaslužuje imati dete! On ima i prvo za koje ne mari - rekla je Aneli.

- Ti meni dokaži da je Nora moja. Ja sa tom sumnjom živim tri godine - rekao je Asmin.

- Ja sam sa tobom htela razgovarati, ali ti nisi hteo nego si iskoristio za rijaliti. Klošaru! - rekla je Aneli.

- Tata ti je klošar i umro je kao klošar - rekao je Asmin.

- Ja bih momentalno napravila DNK - rekla je Milena.

- Ko je on? Živeo je sa nama, curicu je presvlačio - rekla je Aneli.

- Ti si namestila čoveka i prodala priču! Imamo pravo da komentarišemo. Ti si bila na afterima! - skočio je Terza.

- Nora je ista Žika je*em ti mater! Jedan kroz jedan je isto dete - skočio je Asmin.

Autor: A.Anđić