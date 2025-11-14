KLELA SI SE U MAJKU! Bebica svim silama pokušava da zadrži Teodoru, ona mu se ponovo poigrala sa mozgom: Ne znam da li ga volim... (VIDEO)

Šok i neverica!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip gde Teodora Delić i Filip Đukić igraju igru istine.

- To su pitanja na koje sam ja hteo da dobije odgovore posle veridbe. Rekla mi je da je ne zanima Filip uopšte - rekao je Bebica.

- Već sam priznala da sam lagala - ubacila se Teodora.

- Plašim se klipova, pitanja, novinara i svega. Idu Nominacije što će mi biti najteže da slušam - rekao je Bebica.

- To je ono što smo pričali i već sam to rekla i u radiju. Po meni je ovo ništa novo i ništa neočekivano. Nije mi jasna njegova reakcija - rekla je Teodora.

- Što si mu rekla "da" pre sedam dana? - skočio je Asmin.

- U sredu sam već sve ispričala, a sad si ustao i čudiš se. Ja sam priznala da sam lagala jer mi je bilo neprijatno - rekla je Teodora.

- Zašto si se verila? - pitala je Ivana.

- Ja sam to smatrala nekom emocijom, bila sam dve godine sa njim. Nisam ja rekla da je emocija iščezla. Ne znam da li ga volim, ali imam neku vrstu emocije prema njemu - rekla je Teodora.

- Ima sažaljenje prema čoveku - objasnio je Bora.

- Koja je poenta da je vređate? - pitao je Bebicu.

- Ona je svima nama govorila da voli Bebicu,a Filipu priča druge stvari - rekao je Asmin.

- Klela si mi se u majku - rekao je Bebica.

- Ona je pogubljena, to se vidi odmah. Razum i srce joj se kose. Normalno je da će da imaju se*s. Šta ste očekivali da odbije pred kamerama? Na*ebala bi i tad i sad. Ona je zbunjena, nije planirala ovo. Ko zna šta je njoj u glavi - rekao je Filip.

- Nije sigurna u tebe - zaključio je Asmin.

- Ja ne osećam potrebu da se mirim sa njim - rekla je Teodora.

- Ja hoću da imam sa njom razgovor, od tog trenutka joj neću prići. Teodora mene voli! - rekao je Bebica.

- Nek prvo reše, ja sam za - rekao je Filip.

Autor: A.Anđić